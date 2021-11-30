Из-за ветра, гололеда и гололедицы в Самарской области объявлено штормовое предупреждение

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаркой области объявлен желтый уровень опасности. В первой половине дня по восточной половине области ожидается гололед, на дорогах сильная гололедица. Также утром и днем 30 ноября в отдельных районах ожидаются порывы южного и юго-восточного ветра до 25 м/с, сообщает Приволжское УГМС.