Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте не ослабевает: в ноябре 652 человека не допущены к поездке в самарском метро.
С начала этого года — 19,5 тысячи потенциальных пассажиров не смогли совершить поездку на метро.
"Периодически приходится делать замечания и в вагонах. Тех, кто не устраняет правонарушение на месте, мы сопровождаем к выходу, и полицейские принимают дальнейшие меры", — пояснил начальник подразделения транспортной безопасности МП "Самарский метрополитен" Андрей Козлов.
В последнее время значительно выросло количество протоколов, оформленных в отношении пассажиров всех видов городского пассажирского транспорта. Это связано, прежде всего, с усилением мер и активизацией соответствующей работы.
"Только за предыдущую неделю, в течение которой мы организовали 80 рейдов, составлено 52 административных материала — в основном в отношении граждан, которые в категоричной форме отказались находиться в маске во время поездки. 179 пассажиров покинули салоны после замечаний комиссионных бригад. Всего же с 1 января до 29 ноября 2021 года оформлено 567 протоколов. За этот период мы провели 2760 рейдов, задокументировали 57024 проверки — пропорционально количеству проверенных транспортных средств", — сообщил заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самара Александр Ерополов.
Антимасочникам грозит судебное разбирательство. Штрафы, предусмотренные для физических лиц (при условии, что правонарушение по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ совершено впервые), доходят до 30 тысяч рублей (при повторном случае для того же фигуранта штрафные санкции возрастают до 50 тысяч рублей).
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!