Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте не ослабевает: в ноябре 652 человека не допущены к поездке в самарском метро.

С начала этого года — 19,5 тысячи потенциальных пассажиров не смогли совершить поездку на метро.

"Периодически приходится делать замечания и в вагонах. Тех, кто не устраняет правонарушение на месте, мы сопровождаем к выходу, и полицейские принимают дальнейшие меры", — пояснил начальник подразделения транспортной безопасности МП "Самарский метрополитен" Андрей Козлов.

В последнее время значительно выросло количество протоколов, оформленных в отношении пассажиров всех видов городского пассажирского транспорта. Это связано, прежде всего, с усилением мер и активизацией соответствующей работы.

"Только за предыдущую неделю, в течение которой мы организовали 80 рейдов, составлено 52 административных материала — в основном в отношении граждан, которые в категоричной форме отказались находиться в маске во время поездки. 179 пассажиров покинули салоны после замечаний комиссионных бригад. Всего же с 1 января до 29 ноября 2021 года оформлено 567 протоколов. За этот период мы провели 2760 рейдов, задокументировали 57024 проверки — пропорционально количеству проверенных транспортных средств", — сообщил заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самара Александр Ерополов.

Антимасочникам грозит судебное разбирательство. Штрафы, предусмотренные для физических лиц (при условии, что правонарушение по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ совершено впервые), доходят до 30 тысяч рублей (при повторном случае для того же фигуранта штрафные санкции возрастают до 50 тысяч рублей).