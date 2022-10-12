В Тольятти мигрант лишился отцовства, оформленного ради вида на жительство

В Тольятти по инициативе прокуратуры иностранца лишили отцовства. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее местная жительница и гражданин Киргизской Республики установили отцовство в отношении ребенка — гражданина РФ. С помощью этого мужчина получил вид на жительство и обеспечил себе постоянное проживание в России. После этого мать ребенка оспорила отцовство в суде.
Такое поведение привлекло внимание надзорного ведомства. Прокуратура подала в суд иск к обоим "родителям" и потребовала признать факт установления отцовства фиктивным, так как процедуру использовали для обхода миграционных правил.
Суд согласился с доводами прокурора. Теперь мигрант лишится вида на жительство.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!