В Тольятти мигрант лишился отцовства, оформленного ради вида на жительство

В Тольятти по инициативе прокуратуры иностранца лишили отцовства. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее местная жительница и гражданин Киргизской Республики установили отцовство в отношении ребенка — гражданина РФ. С помощью этого мужчина получил вид на жительство и обеспечил себе постоянное проживание в России. После этого мать ребенка оспорила отцовство в суде.

Такое поведение привлекло внимание надзорного ведомства. Прокуратура подала в суд иск к обоим "родителям" и потребовала признать факт установления отцовства фиктивным, так как процедуру использовали для обхода миграционных правил.

Суд согласился с доводами прокурора. Теперь мигрант лишится вида на жительство.