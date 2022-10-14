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Общество

Самарцы рассказали, что для них значит новая развязка на ул. Ново-Садовой

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 октября, в Самаре на год раньше срока открыли двухуровневую автомобильную развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Старт рабочему движению дали губернатор региона Дмитрий Азаров и вице-премьер Марат Хуснуллин. Жители областной столицы рассказали, почему столь важен этот объект, а также поделились первыми впечатлениями.

Фото: Андрей Савельев

Валерий часто бывает за рулем и искренне делится эмоциями: "Удивительно, что едешь по большой широкой трассе, приятно удивлены качеством и темпами строительства".

Автомобилистка Елена называет новый путепровод предметом гордости и отмечает, что дорога построена качественно, да еще и в такие короткие сроки: "Безумно хорошо, спасибо нашему руководству за то, что так хорошо всё сделали".

"На год раньше сдать — это надо было очень сильно потрудиться! В современном качестве, из современных материалов", - говорит самарец Станислав.

Художественный руководитель театра-студии "Грань"  Денис Бокурадзе живет на Шестой просеке и ездит по Ново-Садовой каждый день. Он признается, что ждал открытия развязки с нетерпением: "И объезд, и съезд будет удобный по Солнечной вниз. Это большое событие для этой части города, которое имеет огромное значение для разгрузки дорог. То, что крест Советской Армии и Ново-Садовой — сняли и разгрузили — это уже большой плюс".

От качества дорог и плотности движения во многом зависит насколько быстро врачи приезжают к пациентам и доставляют больных в медучреждения города. Именно поэтому открытия эстакады на Ново-Садовой так ждали водители скорой помощи и медики.

"Я сегодня в первый раз проехал по этой дороге и получил просто колоссальное удовольствие. Это, конечно, назревший вопрос, и вот теперь он решен, - говорит главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик. - Новая развязка позволит серьезно разгрузить улицу Ново-Садовую. И самое главное — я говорю с позиции врача — это очень важно с точки зрения оказания экстренной медицинской помощи — как раз по этой дороге машины скорой помощи доставляют пациентов к нам в детскую инфекционную больницу на ул. Шверника. Также люди смогут нормально ездить и не стоять в пробках. Это и безопасность, опять же говорю с позиции врача".

Дмитрий Азаров и Марат Хуснуллин открыли движение по развязке на ул. Ново-Садовой в Самаре Дмитрий Азаров и Марат Хуснуллин открыли движение по развязке на ул. Ново-Садовой в Самаре
В пятницу, 14 октября, в Самаре на год раньше срока открыто рабочее движение по двухуровневой автомобильной развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Важнейший для города и региона объект построен благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные дороги", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Старт движению по эстакаде дали заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель Росавтодора Роман Новиков.

Водитель реанимационной бригады Владимир Лисачёв поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова за открытие путепровода намного раньше срока: "Очень хорошо, что он открылся. Во-первых, пробок нет, быстрые доезды у нас. Мы по этой дороге часто ездим. Так что для нас хорошо".

Почетный пекарь России, почетный гражданин Самары, генеральный директор ЗАО "Самарский булочно-кондитерский комбинат" Лидия Ерошина рассказала, что многие ждали завершения строительства развязки.

"Следим за новостями и знаем, что глава региона Дмитрий Азаров дал установку завершить объект с опережением графика и лично контролировал степень его готовности. Теперь дороги города получат необходимую разгрузку, это отразится и на нашей деятельности — мы сэкономим время доставки продукции и сырья".

Председатель Самарской гильдии строителей Любовь Аристова уже успела оценить лично преимущества новой развязки: "Я сегодня уже проехала. Великолепно! Дело в том, что эта развязка просто была необходима. Ее сделали очень быстро и очень качественно. Хочется отдельно отметить, что и движение отрегулировали хорошо. Когда едут машины в город, два крайних светофора горят красным, чтобы пропустить сбоку, а левый — зеленый, и машины идут прямиком. Замечательно".

Основные строительные работы по транспортной развязке начали в мае 2021 года. По контракту срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2023 года. Однако с учетом важности объекта и минимизации неудобств для жителей губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу вести работы опережающими темпами.

Региональные власти обеспечили стабильное финансирование объекта и заручились федеральной поддержкой. Это позволило в том числе организовать бесперебойную поставку материалов. Уже через год, в июле 2022 года, строители начали укладку дорожного покрытия. Глава региона нацелил подрядчиков на то, чтобы при сохранении качества строительства открыть по развязке рабочее движение до конца года.

"Это важнейшая и долгожданная развязка, - отмечает губернатор. - Здесь, на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, пробка или затрудненное движение были минимум по 16 часов в сутки. Жители Самарской области ждали эту развязку десятки лет. В соответствии с ранее заключенным контрактом срок сдачи объекта — декабрь 2023 года, но мы понимали: хоть на день раньше откроем — уже людьми будет оценено. Есть четкий план организации работ. Мы всегда понимали, где можем запараллелить процессы и приблизить открытие развязки. Благодаря вашей поддержке, Марат Шакирзянович, благодаря слаженной работе Министерства транспорта РФ и Росавтодора нам удалось приблизить этот день больше чем на год. Огромное спасибо за помощь в реализации этого важного для нас проекта. Мы сэкономили время — а это удобство и комфорт, меньше выхлопных газов, сэкономленное время в пробках, которое можно провести с родными и близкими людьми, потратить на важные для нашего региона и страны добрые дела".

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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