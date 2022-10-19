На съезде с новой развязки на ул. Ново-Садовой заработали светофоры

На пересечении улиц Ново-Садовая и Советской Армии на съезде с новой развязки между ДК "Современник" и отелем "Ренессанс" заработали светофоры, сообщает "КП-Самара".

"Автомобили, которые стоят на светофоре, пропускают водителей, выезжающих на Ново-Садовую с Советской Армии", — рассказали изданию очевидцы.

Напомним, рабочее движение на развязке открыли 14 октября. Сделать это удалось на год раньше запланированных сроков.