Карантин по АЧС введен в трех районах области

В трех районах Самарской области на отдельных территориях введен карантин в связи с обнаружением очага африканской чумы свиней. За последнюю неделю опубликованы сразу несколько постановлений губернатора, устанавливающих запрет на заготовительную и охотничью деятельность, кроме мероприятий по регулированию численности диких кабанов.
14 октября карантин был введен в селе Большой Толкай Похвистневского района, на территории охотохозяйства "Приволжское" и сельского поселения Новоспасский Приволжского района, а 18 октября карантинные ограничения были установлены в селе Спасское Приволжского района, а также на территории общедоступных охотничьих угодий Хворостянского района.
В пределах 20 и 100 км от границ эпизоотических очагов устанавливаются так называемая угрожаемая и наблюдательная зоны, внутри которых вводится ряд ограничений, связанных с перевозкой и с реализацией продуктов свиноводства.
Накануне правительством области было принято решение об изъятии животных и продуктов животноводства в пределах угрожаемой зоны на территории Приволжского района — под ликвидационные мероприятия попадают животноводческие хозяйства, расположенные не менее, чем в 16 населенных пунктах.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?