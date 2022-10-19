Карантин по АЧС введен в трех районах области

В трех районах Самарской области на отдельных территориях введен карантин в связи с обнаружением очага африканской чумы свиней. За последнюю неделю опубликованы сразу несколько постановлений губернатора, устанавливающих запрет на заготовительную и охотничью деятельность, кроме мероприятий по регулированию численности диких кабанов.

14 октября карантин был введен в селе Большой Толкай Похвистневского района, на территории охотохозяйства "Приволжское" и сельского поселения Новоспасский Приволжского района, а 18 октября карантинные ограничения были установлены в селе Спасское Приволжского района, а также на территории общедоступных охотничьих угодий Хворостянского района.

В пределах 20 и 100 км от границ эпизоотических очагов устанавливаются так называемая угрожаемая и наблюдательная зоны, внутри которых вводится ряд ограничений, связанных с перевозкой и с реализацией продуктов свиноводства.

Накануне правительством области было принято решение об изъятии животных и продуктов животноводства в пределах угрожаемой зоны на территории Приволжского района — под ликвидационные мероприятия попадают животноводческие хозяйства, расположенные не менее, чем в 16 населенных пунктах.