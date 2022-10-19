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Общество

Карантин по АЧС введен в трех районах области

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В трех районах Самарской области на отдельных территориях введен карантин в связи с обнаружением очага африканской чумы свиней. За последнюю неделю опубликованы сразу несколько постановлений губернатора, устанавливающих запрет на заготовительную и охотничью деятельность, кроме мероприятий по регулированию численности диких кабанов.

14 октября карантин был введен в селе Большой Толкай Похвистневского района, на территории охотохозяйства "Приволжское" и сельского поселения Новоспасский Приволжского района, а 18 октября карантинные ограничения были установлены в селе Спасское Приволжского района, а также на территории общедоступных охотничьих угодий Хворостянского района.

В пределах 20 и 100 км от границ эпизоотических очагов устанавливаются так называемая угрожаемая и наблюдательная зоны, внутри которых вводится ряд ограничений, связанных с перевозкой и с реализацией продуктов свиноводства.

Накануне правительством области было принято решение об изъятии животных и продуктов животноводства в пределах угрожаемой зоны на территории Приволжского района — под ликвидационные мероприятия попадают животноводческие хозяйства, расположенные не менее, чем в 16 населенных пунктах.

Гид потребителя

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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