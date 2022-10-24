В затопленном доме на ул. Каховской начнут изымать квартиры

Администрация Самары сообщила об изъятии жилья в доме № 41 по ул. Каховской.
Изъятие земельного участка площадью 323 кв. м и восьми квартир проведут на основании распоряжения от 15 июля 2016 г. о признании дома аварийным и подлежащим сносу.
Напомним, 18 октября при включении отопления дом 1943 года постройки затопило кипятком. Стены обоих этажей оказались пропитаны водой, и жильцы опасались, что здание может обрушиться в любой момент.
По словам жильцов, сначала их обещали расселить в 2018 г., потом — в 2022. А недавно на доме появилось объявление, в котором было сказано, что расселить людей должны "не позднее 29.08.2025 года". Теперь процесс расселения, видимо, пойдет быстрее.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?