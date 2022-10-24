В затопленном доме на ул. Каховской начнут изымать квартиры

Администрация Самары сообщила об изъятии жилья в доме № 41 по ул. Каховской.

Изъятие земельного участка площадью 323 кв. м и восьми квартир проведут на основании распоряжения от 15 июля 2016 г. о признании дома аварийным и подлежащим сносу.

Напомним, 18 октября при включении отопления дом 1943 года постройки затопило кипятком. Стены обоих этажей оказались пропитаны водой, и жильцы опасались, что здание может обрушиться в любой момент.

По словам жильцов, сначала их обещали расселить в 2018 г., потом — в 2022. А недавно на доме появилось объявление, в котором было сказано, что расселить людей должны "не позднее 29.08.2025 года". Теперь процесс расселения, видимо, пойдет быстрее.