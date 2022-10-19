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Общество

"Дом смывает": в Кировском районе из-за прорыва трубы залило квартиры

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре кипяток затопил двухэтажный многоквартирный дом. Его жители боятся, что крыша и стены обрушатся — ведь теперь они пропитаны водой.

"Мы живем в старом здании на ул. Каховская, 41. Все тут и так боятся каждого шороха, чтоб дом не обрушился на голову. 18 октября произошла очень страшная ситуация. Накануне приезжали коммунальные службы и пытались запустить отопление. Получилось неудачно, в связи с этим была разрыта площадка. И на 19 октября ситуация такова. Два этажа затоплены полностью. Стены вымокли. Под потолком стоят электроприборы, которые может замкнуть. Вода лилась с потолка сверху донизу. Абсолютно непрочный материал стен залит кипятком", — рассказывает местный житель.

В итоге, по словам жильцов, по вызову приезжали представители аварийной службы и перекрыли воду. Сейчас в квартирах нет ни воды, ни отопления.

Люди объясняют: дом признан аварийным и их должны расселить до конца 2022 года. Правда, говорят, что сначала чиновники обещали сделать это еще до 2018 г., но почему-то отложили. А на недавно повешенном на доме объявлении указано, что расселить должны "не позднее 29.08.2025 года".

"Соседа возили на показ нового жилья, но у него квартира в собственности. А нам пока ничего не говорят. Но после потопа здесь опасно находиться каждую минуту. Все стены пропитаны кипятком. Ночью холода, материал стен 1943 года, просто может обрушиться в любой момент", — рассказал местный житель по имени Андрей.

Как пояснили в администрации Кировского района, сейчас расселение проходит по двум программам. По постановлению главы города и по программе комплексного развития территорий. В первом случае департамент управления имуществом предлагает жилье, которое закуплено за бюджетный счет. Правда, бывают сложности: кто-то не соглашается переезжать, так как хочет квартиру в центре города.

Вторая программа предусматривает работу напрямую с застройщиками. По ней, например, собственников приглашают в райадминистрации и проводят голосование выбора места переселения.

Дом на Каховской, 41 должны расселить по постановлению главы города — в мкр Волгарь.

"По предварительным данным, коммунальная авария в здании произошла при следующих обстоятельствах. Когда съезжал один из жителей верхнего этажа, он спилил батареи. Коммунальные службы поставили там новые трубы, дали отопление. Но произошел прорыв. Пока искали место прорыва и работали над устранением, кто-то на верхнем этаже снова спилил трубы", — говорят в администрации.

Чиновники сообщают, что сейчас разбираются в ситуации и решают проблему с расселением.

Гид потребителя

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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