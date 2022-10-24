В Самаре вандалы испортили граффити, посвященное памяти футболиста Дениса Ковбы

В Самаре вандалы изрисовали граффити в память о футболисте "Крыльев Советов" Денисе Ковбе, сообщает "КП-Самара". Оно красовалось на крыше заброшенного здания на берегу Волги.

Самарский Блогер Евгений Щекин в сообществе Вконтакте "Еще Самара" опубликовал кадры, как граффити выглядит сейчас. Разного содержания цветные надписи заполонили памятный мурал.

Он был создан уличным художником Фугасом в ноябре 2021 года: Денис Ковба скончался 18 ноября 2021 г. в возрасте 42 лет. С "Крыльями" он сыграл 260 раз и забил 8 голов. Команда завоевала бронзовые медали чемпионата России, также футболист выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России.