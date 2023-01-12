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Общество

Открыт прием работ на IX фотоконкурс РГО "Самая красивая страна"

МОСКВА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 11 января до 16 апреля 2023 года Русское географическое общество принимает работы на IX фотоконкурс "Самая красивая страна". Он посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

Фото: Ирина Бабичева

"Самая красивая страна" — самый масштабный и самый эмоциональный российский фотоконкурс дикой природы.

Основная тема — природа, но есть номинации, где авторы могут представить соотечественников, рассказать историю их жизни, чтобы зрители увидели людей, которые живут рядом, и восхитились ими.

Основные номинации конкурса 2023 года: "Пейзаж", "Дикие животные", "Птицы", "Магия стихии", "Россия с высоты птичьего полёта", "Россия в лицах", "Живой архив", "Искусство дикой природы (арт-фото)", "Макромир" и "Снято на смартфон".

Участие бесплатное. Официальный сайт конкурса: photo.rgo.ru.

Новыми партнёрами конкурса выступают Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко (номинация "Люди дела") и Российская государственная библиотека ("Живой архив").

Основное условие: все работы должны быть сделаны на территории России. А стать участником может фотограф из любого региона мира — нет никаких ограничений по месту жительства, гражданству и возрасту.

Ожидается, что в этом году количество работ увеличится за счёт активности тех фотографов, которые участвовали в фотоконкурсах региональных отделений РГО.

Все поступившие работы будут рассмотрены экспертной комиссией, состоящей из профессиональных фотографов и фоторедакторов. Эксперты определят финалистов в каждой номинации, после чего члены жюри выберут победителей.

В жюри традиционно входят известные фотографы, кинорежиссёры, актеры, искусствоведы. В 2023 году победителей определят: Сергей Шойгу, Президент Русского географического общества; Сергей Горшков, российский фотограф дикой природы; Иван Вагнер, космонавт-испытатель "Роскосмоса"; Сергей Гармаш, актёр театра и кино, режиссёр и сценарист; Владимир Машков, российский актёр театра и кино, режиссёр и продюсер; Марко Урсо, итальянский фотограф дикой природы; Ольга Мичи, российский фотограф; Эндрю Паркинсон, британский фотограф; Константин Шатенев, фотограф дикой природы, победитель VIII фотоконкурса в номинации "Дикие животные"; Сергей Анисимов, тревел-фотограф.

Победители в основных номинациях получат по 250 тыс. рублей. Работы всех финалистов будут опубликованы в красочном фотоальбоме и примут участие в выставках по всему миру.

Ежегодный фотоконкурс "Самая красивая страна" — масштабный медиапроект РГО, посвященный сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Впервые он состоялся в 2015 году. За восемь лет существования конкурса поступило более 622 тыс. работ. Участником может стать как профессиональный фотограф, так и любитель. Место жительства, гражданство и возраст участников не имеют значения. Единственное условие — снимки должны быть сделаны на территории России.

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