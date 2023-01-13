Самара попала в рейтинг городов с самыми вежливыми водителями

Самара вошла в топ-5 рейтинга городов с самыми вежливыми водителями. Об этом сообщили представители сервиса SuperJob, которые проводили опрос среди 13 тыс. жителей городов-миллионников. Пешеходам и автолюбителям из мегаполисов предлагали оценить уровень вежливости на дорогах в их городах, в том числе и в Самаре.

По мнению пешеходов, самые вежливые водители — в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. С точки зрения самих водителей, уровень культуры на дорогах выше в Красноярске, Екатеринбурге, двух столицах и Самаре.

"Пешеходы считают, что самые вежливые водители — в Москве: средняя оценка их поведения на дорогах составляет 3,5 балла по 5-балльной шкале. На втором месте — водители из Санкт-Петербурга (в среднем 3,4 балла по версии тех, кто водит и не водит автомобиль), — отмечается в сообщении. — Самара занимает четвертую строку в рейтинге (3,2 балла). В 2021 году в городе этот показатель был равен 3,3 баллам у водителей и 2,9 — у пешеходов".

Ниже всего культуру поведения водителей оценили в Казани и Новосибирске — там "автовежливость", по мнению пешеходов, не дотягивает даже до "тройки" (по 2,7 балла из 5).

С позиции тех, кто сам бывает за рулем, ситуация выглядит несколько иначе. Самые вежливые водители живут в Красноярске: в среднем их поведение на улицах города оценивается на 3,7 балла. На втором месте — Екатеринбург (здесь культуре вождения поставили 3,6 балла из 5). Две столицы и Самара занимают третье место: местные водители поставили своим "коллегам по трассе" в среднем по 3,4 балла.

По сравнению с 2021 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, свои показатели улучшили несколько городов, включая Самару (+0,3 балла).