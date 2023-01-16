"Радио Шансон" возвращается в Самару

Радиостанция вошла в состав группы компаний "Выбери Радио".

На российском медиарынке "Радио Шансон" — сильный бренд со своей историей и постоянной лояльной аудиторией. По данным исследовательской компании Mediascope, за период октябрь 2019 — сентябрь 2020, радиостанцию ежедневно выбирают порядка 94 тысяч слушателей, что обеспечивает ей шестую позицию в рейтинге города.

С сегодняшнего дня после небольшого перерыва "Радио Шансон" начинает вещание на частоте 96.3 FM, пополнив портфель радиостанций самарского филиала "Выбери Радио" наряду с "Авторадио", "Радио Рекорд", "Радио Дача", "Радио ENERGY", "Нашим Радио", "Юмор FM", "Comedy Radio" и "Детским Радио". Таким образом, совокупный охват дневного слушания радиостанций ГК ВР в Самаре составляет 62% (Mediascope Radio Index — города, октябрь 2021 — сентябрь 2022).

Напомним, в 2022 году прошла консолидация "Выбери Радио" с активами "ГПМ Радио", что позволило самарскому подразделению стать крупнейшим радиохолдингом в городе, укрепить рыночные позиции и достигнуть максимального охвата аудитории разных социальных групп.

"Музыка "Радио Шансон" тепло принимается аудиторией, которая сохраняет приверженность станции уже много лет. Уверен, присоединение "Радио Шансон" к семье "Выбери Радио" укрепит и саму радиостанцию, и сделает наши рекламные возможности уникальными", — отметил директор филиала "Выбери Радио" в Самаре Сергей Захаров.