"Радио Шансон" возвращается в Самару

Радиостанция вошла в состав группы компаний "Выбери Радио".
На российском медиарынке "Радио Шансон" — сильный бренд со своей историей и постоянной лояльной аудиторией. По данным исследовательской компании Mediascope, за период октябрь 2019 — сентябрь 2020, радиостанцию ежедневно выбирают порядка 94 тысяч слушателей, что обеспечивает ей шестую позицию в рейтинге города.
С сегодняшнего дня после небольшого перерыва "Радио Шансон" начинает вещание на частоте 96.3 FM, пополнив портфель радиостанций самарского филиала "Выбери Радио" наряду с "Авторадио", "Радио Рекорд", "Радио Дача", "Радио ENERGY", "Нашим Радио", "Юмор FM", "Comedy Radio" и "Детским Радио". Таким образом, совокупный охват дневного слушания радиостанций ГК ВР в Самаре составляет 62% (Mediascope Radio Index — города, октябрь 2021 — сентябрь 2022).
Напомним, в 2022 году прошла консолидация "Выбери Радио" с активами "ГПМ Радио", что позволило самарскому подразделению стать крупнейшим радиохолдингом в городе, укрепить рыночные позиции и достигнуть максимального охвата аудитории разных социальных групп.
"Музыка "Радио Шансон" тепло принимается аудиторией, которая сохраняет приверженность станции уже много лет. Уверен, присоединение "Радио Шансон" к семье "Выбери Радио" укрепит и саму радиостанцию, и сделает наши рекламные возможности уникальными", — отметил директор филиала "Выбери Радио" в Самаре Сергей Захаров.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129