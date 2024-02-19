ККС прекратила полномочия зампреда Самарского районного суда Дмитрия Дерунова

Квалификационная коллегия судей Самарской области рассмотрела заявление заместителя председателя Самарского районного суда Самары Дмитрия Дерунова о прекращении его работы в должности с сохранением полномочий судьи. Как сообщает ККС, заявление удовлетворено.

Дмитрий Дерунов рассматривал громкие уголовные дела. Одно из последних — дело бывшего депутата гордумы Чапаевска Натальи Гурьяновой и ее предполагаемой сообщницы Екатерины Абызовой. По версии следствия, в преддверии развода Гурьянова решила не делить с мужем имущество. Предполагается, что Гурьянова обсуждала ситуацию с подругой — Екатериной Абызовой. Женщины решили избавиться от мужа депутата с помощью киллера. Они подыскали мужчину по имени Дмитрий и предложили ему за 400 тыс. руб. устранить супруга Гурьяновой. Дмитрий для вида согласился, но сам обратился в ФСБ. Женщин задержали, они попросили, чтоб их судили присяжные. Но на оглашение вердикта не являлись присяжные. В итоге 11 декабря 2023 г. судья Дерунов провел завершающее заседание по делу и затем взял самоотвод.

Дмитрий Дерунов рассматривал и громкое дело о даче взяток экс-сотрудником ГИБДД Михаилом Вовченко. По данным следствия, Вовченко в последнее время работал в сфере нефтебизнеса и решил дать взятки силовикам "за крышевание". Недавно Вовченко выслушал приговор — семь с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему присужден штраф в размере 5 млн рублей. Сторона защиты хочет приговор обжаловать.

Именно Дмитрий Дерунов арестовывал подозреваемого в одном из самых громких убийств в Самаре последних лет — Екатерины Карась. Это ЧП произошло на ул. Водников, 77 в Самаре. Очевидцы сообщили в соцсетях, что девушку с перерезанным горлом выбросили из машины. На место прибыли медики, но спасти пострадавшую уже не удалось. Правоохранители объявили план "Перехват" по черной Toyota Land Cruiser 200. Как стало известно, машина принадлежала погибшей Екатерине — та разместила объявление о продаже на специализированном сайте. По версии следствия, подозреваемый (уроженец Таджикистана Гиесджонзод Амирхамза) представился покупателем, а затем перерезал девушке горло. Екатерина была членом семьи известного якутского золотодобытчика Александра Карася, который сейчас сам под судом за махинации с драгметаллами.



Дмитрий Дерунов принимал решение и об аресте задержанного ФСБ экс-управляющего строительно-монтажным трестом № 9 — филиала АО "РЖДстрой" Сергея Быкова. По версии следствия, некоторые работы структуры "РЖД" выполняли только "по документам". Быкову предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. А 21 апреля 2023 г. следователь просил отправить Быкова на два месяца под арест, поскольку в интересах подозреваемого со стороны МВД угрожают свидетелям, а доказательства уничтожают. Удивительно, но это дело стало "несчастливым" для судей — одновременно с Деруновым свой пост покинула судья по делу Быкова Кристина Дюк. Теперь дело "с угрозами" должны рассматривать заново.



Дерунов арестовывал и связанного с группировкой "Законовские" теперь уже бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Напомним, по версии следствия, в марте 2011 г. Хомских, работавший в системе МВД, договорился с лидерами ОПС "Законовские" о взятках — 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки. Хомских занимал разные посты в полиции и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей. Суд Ленинского района Самары приговорил экс-полицейского к 10 годам лишения свободы и штрафу 89,2 млн рублей.



Один из самых громких приговоров, который огласил судья Дерунов был блогерам Дмитрию Бегуну, Наталье Умяровой и Олегу Иванцу. По версии следствия, последние требовали деньги у бизнесмена Сергея Шатило за неразмещение компромата. Писателей тогда приговорили к реальным срокам лишения свободы.