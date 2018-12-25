Для финала "Лидеров России" самарские участники должны будут улучшить область

Для выхода в финал конкурса "Лидеры России" нужно придумать и реализовать в своем регионе социально значимый проект, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции 24 декабря.

"Условием пропуска в финал будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать сам и реализовать какое-то социально значимое действие на территории своего региона", - сказал он на брифинге.

Кириенко подчеркнул, что участникам конкурса не дают готовых кейсов, они должны сами выбрать социальную проблему в своем регионе, которую нужно решить, и придумать, как это сделать.

"В качестве поддержки для участников мы будем давать координаты трех организаций, которые им могут в этом помочь", - отметил он, уточнив, что речь идет об Ассоциации волонтерских центров, региональных общественных палатах и Фонде президентских грантов.

Он добавил, что для тех, кто реализует очень хороший проект, но по остальным критериям не пройдет в финал, наблюдательный совет конкурса предусмотрит какие-то призы и систему поддержки.

Эту инициативу поддержали и самарские общественники. Как отметил сопредседатель штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, этот фильтр позволит выявить истинных "лидеров России".

"Как член региональной Общественной палаты и ОНФ я оцениваю эту инициативу положительно. Сегодня и Самарская область, и вся России движется по пути развития так называемой проектной экономики, мы готовимся к реализации Национальных проектов, поэтому нам очень нужны люди, которые уже могут реализовывать их на практике. Люди, которые не просто имеют багаж знаний, а те, кто готов реально трудиться на благо своего региона и страны и знает, как это делать. Общественная палата выступает экспертной площадкой при оценке различных проектов, в том числе и реализуемых при поддержке Фонда президентских грантов. Мы можем оценить практическую значимость того или иного проекта, его масштаб и реальность. И именно такие институты гражданского общества, как ОНФ и Общественная палата, могут дать объективную экспертную оценку тому или иному проекту, ведь мы уже знаем, какие "горячие" точки и запросы есть у общества. Проекты бывают разными и различного уровня, но "Лидер России" должен мыслить соответственно этому статусу, и это отличная инициатива, позоляющая предварительно "обкатать" потенциального претендента на этапе полуфинала, чтобы до финала дошли самые сильные".

Напомним, в полуфинал конкурса вышло порядка 3,3 тыс. человек, в финал выйдут 300. Как отмечается в релизе, в нынешнем году жители ПФО проявляют высокую активность в конкурсе "Лидеры России" - до очного этапа дошло более 400 человек, что является вторым результатом после Центрального федерального округа.

Было решено разделить участников из ПФО на две группы: первая будет работать в Нижнем Новгороде, вторую направят в Самару, которая станет девятой площадкой в России для проведения полуфинала Конкурса.

"Конкурс объединяет энергичных и небезразличных людей, число которых с каждым годом будет прирастать. Это носители идеологии развития и созидания. Если они будут взаимодействовать и решать проблемы сообща, то получится колоссальный эффект для всей страны", - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с участниками конкурса.