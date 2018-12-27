Жигулевская ГЭС подарила тольяттинскому роддому цифровой аппарат КТГ

Жигулевская ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") провела в Тольятти благотворительную акцию "Рожденные энергией", подарив роддому тольяттинской городской клинической больницы №2 имени В.В.Баныкина цифровой кардиотокограф.

Торжественная передача и презентация цифрового аппарата тококардиографии состоялись 26 декабря. Директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов специально приехал в роддом, чтобы пожелать медикам успехов в их нелегком труде. Главный врач баныкинской больницы Виталий Сибряев и его заместитель по акушерско-гинекологической помощи Елена Фролова поблагодарили гидроэнергетиков за оказанную помощь.

Характерно, что поводом для этого важного свершения стало вовсе не обращение медиков с просьбой о помощи в покупке аппарата ценой более чем в полмиллиона рублей. Наоборот, инициатором стало руководство Жигулевской ГЭС, которое предложило спонсорскую поддержку в приобретении медицинского оборудования. Оказалось, что баныкинскому роддому остро необходим цифровой тококардиограф.

Новое оборудование мобильно, укомплектовано облучателем-рециркулятором на передвижной платформе, монитором, клавиатурой и принтером. К животу роженицы присоединяют беспроводные пульсоксиметрические датчики, которые воспринимают импульсы от тела матери и плода. Они дистанционно передают на аппаратуру информацию: страдает ли ребенок, находясь в животе у матери, имеется ли гипоксия (кислородное голодание) или какие-либо нарушения сердечной деятельности. Также аппарат ведет мониторинг силы и частоты схваток у роженицы.

Елена Фролова подчеркивает, что теперь благодаря аппарату, полученному в подарок от Жигулевской ГЭС, всю эту информацию можно получить достаточно быстро. Дело в том, что до того в баныкинском роддоме пользовались оборудованием старого образца. Таких аппаратов, которые отслеживают аналогичные данные, но не обладают современными возможностями, имеется три. Теперь на семь родильных залов у роддома четыре кардиотокографа, в том числе один ультрасовременный и благодаря мобильности может быть использован в любом помещении.

"Многим женщинам в период родовых схваток очень трудно все время лежать, - комментирует врач акушер-гинеколог Наталья Селезнева. - Новый аппарат позволит вставать, ходить по родзалу, при этом будут сниматься данные, так как нет проводов, которые бы тянулись за датчиками, как в аппаратах старого образца. Более того, он позволяет вести мониторинг состояния плода в непрерывном режиме как до родов, так и в их процессе, когда женщина находится на родильном столе. Есть случаи, когда это нужно делать постоянно, например, при эпидуральной анестезии, что невозможно осуществить на имеющейся у нас технике. Еще один большой плюс цифрового оборудования: данные мониторинга выдаются моментально и исключают так называемый человеческий фактор. Нам не нужно расшифровывать данные: аппарат все делает сам и выдает оценки по шкале Фишера".

Олег Леонов, в свою очередь, сообщил, что компания "РусГидро" в рамках своей благотворительной деятельности реализует программу под названием "Рожденные энергией". "В рамках нее и своей благотворительной деятельности мы и презентовали новое медицинское оборудование, которое теперь будет работать на благо здоровья тольяттинцев. Почему мы решили поддерживать роддомы? Считаю, что такое жизненное направление медицины, как рождение новых граждан, очень важно. В рамках проекта мы сотрудничаем с несколькими медучреждениями области. Например, для жигулевской больницы мы приобретали мобильный аппарат УЗИ для оперативной помощи в приемном отделении и аппарат тококардиограф для внутриутробной диагностики плода. Все эти приобретения мы делаем, предварительно консультируясь с медицинскими учреждениями, чтобы обеспечивать решение наиболее актуальных задач, которые помогают оперативно реагировать на какие-то ситуации. Важно и то, что наши работники, живущие в Жигулевске и Тольятти, обращаются за медпомощью именно сюда", - подчеркнул Олег Леонов.