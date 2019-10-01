Самарская экспедиция добралась до места подвига Валерия Грушина

23 октября 2019 года Валерию Грушину исполнилось бы 75 лет. Более полувека назад он погиб в туристском походе, спасая тонущих детей.

25 сентября стартовала экспедиция "Хадама-2019" сводного отряда туристов Самарской и Иркутской областей. Главной целью было добраться до места подвига Валерия Грушина - он погиб на реке Уде у метеостанции Хадама 29 августа 1967 года. В память об этом недалеко от метеостанции установлен барельеф Валерия Грушина. Он находится на высоте 50 м над водой. Барельеф не навещали уже многие годы. Утром 28 сентября экспедиция добралась до Хадамы.

"Убрали поросль деревьев, которая загораживала вид на памятник, почистили сам барельеф, а также буквы "Валерий Грушин", - они сразу засверкали на солнце", - рассказал президент Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина Виталий Шабанов.

Сразу после экспедиции самарская делегация примет участие в "Грушинских сезонах на Байкале". Это серия мероприятий, укрепляющих культурные связи Самарской области и Прибайкалья. Члены Клуба им. В.Грушина примут участие в благотворительных концертах авторской песни в Нижнеудинске и Иркутске, а также доберутся до Байкала, где состоится межрегиональный семинар, посвященный вопросам авторской песни и фестивального движения.

Проведение "Грушинских сезонов на Байкале" в 2019 году стало возможным благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, а также главы Иркутской области Сергея Левченко.

Череду памятных мероприятий, посвященных дню рождения Валерия Грушина, продолжат концерты в Самарской области. 23 октября в столице региона состоится торжественный концерт "Листая дневники Валеры". Зрители смогут услышать песни, которые Грушин собирал в туристских походах, состоится презентация книги воспоминаний о В.Грушине. Будет развернута выставка из фондов музея Грушинских фестивалей.

24 октября планируется концерт в Новокуйбышевске, а 25 октября - в Кинель-Черкассах, где жила семья Грушиных. Кинель-Черкасская школа №2 реализует краеведческий проект по сохранению памяти о Грушиных. Аналогичный проект осуществляет школа №20 Новокуйбышевска, носящая имя Валерия Грушина.

Помимо этого, друзья Грушина встретятся со студентами Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева, на радиотехническом факультете которого в бытность КуАИ учился Валерий Грушин. На встрече ребятам расскажут о жизни и подвиге Грушина.

Также в феврале 2020 года в Самаре планируется проведение традиционного зимнего Грушинского фестиваля. За полувековую историю своего существования он стал всемирно известен - теперь это нерукотворный памятник подвигу Валерия Грушина и флагман фестивалей авторской, бардовской, туристской песни. Участие в фестивале скрепляет между собой сотни тысяч людей в России, в бывших республиках СССР и в дальнем зарубежье.