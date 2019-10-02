В Самаре открыли памятник выдающемуся конструктору Дмитрию Козлову

Во вторник, 2 октября, в Самаре около музейно-выставочного центра "Самара Космическая" был открыт памятник выдающемуся конструктору ракетно-космической техники, Почетному гражданину Самарской области Дмитрию Ильичу Козлову.

В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, родные и близкие Дмитрия Козлова, депутаты Госдумы Леонид Симановский, Игорь Станкевич и Владимир Бокк, а также сотни жителей Самары.

Установка бронзовой архитектурно-скульптурной композиции, автором которой является Карэн Саркисов, приурочена к столетию со дня рождения Дмитрия Козлова.

"Я очень рад, тому что мы все вместе восстанавливаем историческую справедливость — открываем памятник Дмитрию Ильичу Козлову, человеку, во многом благодаря которому мы и называемся космической столицей страны", — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что Дмитрий Козлов был не только ведущим конструктором ракет "Р-5" и легендарной "семерки", Р-7, он сумел наладить их серийное производство.

Дмитрий Азаров обратил особое внимание, что скульптура конструктора установлена таким образом, что взгляд Дмитрия Козлова устремлен на его детище — ракету-носитель "Союз".

"Уверен, что эта гармония, это двуединство ракеты и выдающегося ученого, руководителя, Героя навсегда будет в наших сердцах. Мы сохраним эту память навсегда. И здесь, благодаря памятнику, музею "Самара космическая", мы передадим память об этом выдающемся человеке новым поколениям самарцев. И пусть их помыслы будут также чисты, также устремлены ввысь, как когда–то помыслы Дмитрия Ильича, которые позволили ему добиться выдающихся достижений", — резюмировал Дмитрий Азаров.

По словам председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова, перед легендарным конструктором государство ставило задачи, которые требовали титанического труда. "И он с этими задачами справился", — подчеркнул академик РАН. "Он всей своей жизнью доказал, что возможности человека по сути безграничны", — поддержала глава Самары Елена Лапушкина.

Знаковым для всей России назвал открытие памятника Дмитрию Козлову Герой России, космонавт-испытатель Олег Кононенко. "Все современные успехи и достижения отечественной космонавтики связаны с Дмитрием Ильичом, — подчеркнул он. — Я думаю, что наша обязанность всегда помнить и передать все, что мы знаем о нем, потомкам".