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Общество

Парень из Сызрани примет участие в телешоу American Ninja Warrior

СЫЗРАНЬ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Сызранец Владимир Семенченко примет участие в популярном спортивном телешоу American Ninja Warrior в 2020 г., пишет fedpress.ru.

"Моя заявка одобрена. Сейчас я прохожу спецподготовку в Москве, делаю упор на скалолазание и паркур", - рассказал о своих планах Семенченко.

В США American Ninja Warrior проводится с 2009 года. Оно знаменито своей особо сложной полосой препятствий. 26-летний Владимир Семенченко имеет большой опыт в экстремальных видах спорта. В 2017 г. он уже дошел до полуфинала в аналоге американского шоу. В российском варианте оно называется "Русский ниндзя" и проводится при участии Первого канала.

Сызранский экстремал смог попасть на престижное спортивное телешоу благодаря высокому рейтингу, заработанному им в экстрим-соревнованиях "Гонка Героев", проходящих в различных городах России под эгидой МЧС РФ. 

В случае выигрыша в American Ninja Warrior сызранец получит $1 млн. 

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