Участники проекта "Театральное Приволжье" покажут спектакль для воспитанников коррекционного интерната

В четверг, 17 октября, в 16:00 в коррекционном Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Иволга"на ул. Мориса Тореза, 8 в рамках проекта ПФО "Театральное Приволжье" будет проведен театральный квест для воспитанников учреждения.

Напомним, в Год театра в России проект "Театральное Приволжье" реализуется в ПФО по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Старт проекту был дан в апреле 2019 года. Фестиваль проходил в два этапа - региональный и окружной.

В Самарской области победители регионального этапа определены - это спектакли "Аленький цветочек" (Самарский государственный институт культуры, 2-й актерский курс) и "Тайна серого замка, или Каникулы с привидениями" (Детская школа искусств №6 Самары, образцовая эстрадная студия "Дорога добра"). Выбор победителя окружного этапа конкурса будет проходить путем всенародного голосования в ноябре 2019 года.

Театральная мастерская "Дебют" СГИК с пьесой "Белочка и Тамарочка" вошла в шорт-лист лучших региональных спектаклей. Юные актеры решили сделать подарок коррекционному детскому дому "Иволга", где воспитываются ребята с особенностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей. Участники театральной студии разработали для детей интересную программу, в первой части которой воспитанников "Иволги" ждет театральный квест, а затем - показ спектакля.

Во время театрального квеста дети получат задания, при выполнении которых смогут проявить свои актерские способности, самостоятельно составить костюмы. По итогам квеста его участники будут вовлечены в коллективное театрализованное действие. Во второй части юным зрителям представят спектакль по пьесе С.Пантелеева "Белочка и Тамарочка". С импровизированной сцены актеры расскажут детям о дружбе и взаимоотношениях со старшими.

Юные актеры надеются, что эта акция подарит ребятам из центра "Иволга" позитивные эмоции, поможет раскрыть новые способности и обрести новых друзей.