Сызранец погасил долги по алиментам после ареста его iPhone

Должник по алиментам из Сызрани погасил задолженность в 87,5 тыс. руб. после того, как судебные приставы арестовали его телефон iPhone.

В отделе судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района Самарской области в отношении сызранца было возбуждено исполнительное производство за неуплату алиментов трем своим детям. Мужчина добровольно не исполнял решение суда, денежные средства на содержание дочерей и сына не выплачивал.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем должник неоднократно вызывался, но не являлся на прием к судебному приставу-исполнителю. В связи с этим в отношении мужчины было вынесено постановление об ограничении в спецправе на управление транспортными средствами.

Должник, узнав о том, что теперь сесть за руль своего автомобиля свободно он не может, поспешил в отдел. На приеме мужчина пообещала трудоустроиться в ближайшее время и начать вносить ежемесячные платежи. Должностными лицами Службы в счет погашения образовавшейся задолженности был составлен акт описи и ареста мобильного телефона должника марки iPhone.

Зная, что дорогой смартфон будет реализован, если не погасить задолженность, должник в кратчайшие сроки выплатил долг по алиментам в размере 87,5 тыс. руб. и предоставил судебному приставу-исполнителю сведения о том, что он официально трудоустроился.

Исполнительное производство окончено направлением постановления о взыскании алиментов с дохода должника по месту работы.