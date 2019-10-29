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Общество

В Самаре прошел семинар для радиоведущих

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Говорить простым русским языком и получать от этого удовольствие. На деле — это почти настоящий подвиг. Особенно в профессии радиоведущего, где каждый эфир — это стресс, всплеск эндорфинов и необходимость быстро ориентироваться.

Фото: Дмитрий Сергеев

Как не разводить пустых разговоров у микрофона, избавиться от канцелярщины, делиться со слушателями нужным настроением и "нагулять" собственное творческое самочувствие? Об этом в минувшие выходные радийщики Самарской области узнали от эксперта, автора и тренера курса для диджеев Алексея Зверева. В пресс-центре "Губернии" и "Волжской коммуны" он провел семинар для радиоведущих.

Отметим, Самара стала уже 11-м городом, принимающим просветительскую сессию от знаменитого журналиста и эксперта Общественной палаты России. Эффект от прослушивания лекций и участия в семинаре и тренинге ощущается сразу — восторженные отклики, которые буквально заполонили ленты в социальных сетях, тому подтверждение.

"Люди будут говорить более осмысленно. Будут использовать простой, человеческий русский язык. Они начнут от этого получать удовольствие в эфире. Мы все фиксируем, все записываем, все будем изучать. Люди задают много вопросов. Так и надо", — уверен Алексей Зверев.

Отметим, телерадиокомпания "Губерния" стала одним из организаторов этого масштабного события наряду с Фондом президентских грантов, благотворительным фондом "Эвела" и интернет-изданием "Радиоведущие.ру". Обучающая сессия была проведена в рамках марафона добрых дел, посвященного 10-летию "Губернии".

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