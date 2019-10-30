В Самаре на дорогах с уклоном и возле остановок начали расставлять ящики с песком и солью

В рамках подготовки к зиме, вдоль самарских дорог, имеющих уклон, в помощь водителям начали расставлять ящики с песчано-соляной смесью. Сезонное содержание дорог, тротуаров и остановочных площадок стало основной темой совещания в департаменте городского хозяйства и экологии во вторник, 29 октября.

Работа всех служб города в настоящий момент направлена на то, чтоб исключить фактор неожиданности при первых снегопадах и гололедице.

В частности, на совещании обсудили готовность пескоразбрасывающей техники. Эти машины — одни из самых необходимых в период первых заморозков. Груженный песчано-соляной смесью спецтранспорт службы благоустройства выведут на дороги города при первой необходимости. Первый вице-мэр Владимир Василенко поручил еще раз перепроверить готовность по всем направлениям.

"Нам обещают понижение температуры, и, как сказали синоптики, ожидаются осадки, переходящие в мокрый снег. Первый снегопад — это фактор неожиданности для многих горожан, но для профильных городских служб он таковым быть не должен. Поставлена задача — все "пескачи" должны находиться в рамках дежурного ожидания. Нужно сделать все, чтобы коммунальщики и службы благоустройства сработали оперативно. В том числе, проверить, заправлена ли спецтехника, достаточно ли водителей, которые находятся именно на базе и в любой момент готовы выйти на обслуживание территорий", — подчеркнул Владимир Василенко.

Так, в распоряжении МП "Благоустройство" и подрядчика в общей сложности только пескоразбрасывателей — 24 единицы. Также у предприятий, занимающихся содержанием самарских дорог, имеются специальные комбинированные машины, которые оснащены несколькими насадками для борьбы со снегом. Эта многофункциональная техника одновременно сгребает и отбрасывает снег, расчищает щетками освобожденный участок и тут же обрабатывает поверхность реагентами. В распоряжении города 35 подобных машин: 29 — у МП г. о. Самара "Благоустройство" и шесть — у ООО "Кедр 1" (данное предприятие отвечает за уборку улично-дорожной сети в Кировском районе и пешеходной ул. Ленинградская).

Кроме того, в преддверии заморозков на этой неделе МП г. о. Самара "Благоустройство" установило возле дорог 45 ящиков с песчано-соленой смесью. Такие ящики находятся у ряда остановочных павильонов, возле мостов и путепроводов с крутыми подъемами и спусками. Водители автобусов и автомобилисты смогут использовать смесь на обледеневшей дороге. Ящики наполняются песчано-соляной смесью по мере необходимости, по опыту прошлого года — раз в две недели.

Для содержания городских дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта помимо песчано-соляной смеси заготовлено 17 тыс. тонн реагента "Бионорд". Его в этом году планируется применять в сухом виде, а также в экономичном режиме — в смоченном виде.

"Сырой материал начинает сразу взаимодействовать со снегом. Кроме того, такой материал не сдувается с дороги ветром. Это по предварительным расчетам позволит экономить около 25-30% антигололедного реагента", — рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев.

Специальные полигоны также готовы принимать снег с самарских улиц. В общей сложности они в состоянии вместить порядка 800 тыс. тонн снежных масс.