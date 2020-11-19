Оставайся здоровым вместе с ТРК "Космопорт" и выигрывай подарки!

Для того чтобы сохранить здоровье покупателей и работников, в ТРК "Космопорт" действует "масочный режим". Администрация ТРК настоятельно просит покупателей носить маски и запускает конкурс. "Оставайтесь здоровы вместе с ТРК "Космопорт"!", — призывают организаторы конкурса.

Для участия в нем нужно сделать несколько шагов:

поставить Лайк записи в Instagram;

сделать репост этой записи к себе в сторис в Instagram (нажать на самолетик под публикацией); ⠀ ⠀

отметить в комментариях (в Instagram) двух друзей (количество комментариев не ограничено);

чем больше комментариев, тем больше шанс выиграть.

Необходимо быть подписчиком instagram.com/cosmoportmall/.

30 ноября в ТРК "Космопорт" выберут 10 победителей и вручат им фирменные подарки от ТРК.

Напомним, что в ТРК "Космопорт" усилили режим дезинфекции и принимают серьезные меры для недопущения распространения инфекции. Перед открытием в ТРК "Космопорт" все общие зоны дезинфицируются. Все сотрудники комплекса приступают к работе только после проверки состояния здоровья. В течение дня проводится дополнительная обработка всех поверхностей в местах общего пользования: поручней, ручек дверей.

В санузлах дополнительная дезинфекция проводится 1 раз в час. Дезинфицирующие средства — всегда в наличии. Этот вопрос держат под контролем. Особое внимание уделяется зоне фуд-корта: дезинфекция столов проводится 1 раз в час, санитарной обработке подвергают весь используемый инвентарь и оборудование.

Системы кондиционирования ТРК "Космопорт" переведены на круглосуточный режим работы с интенсивным ночным проветриванием. В комнате матери и ребенка проводится дезинфекция после каждого посещения. "В ночное время используются специальные дезинфицирующие облучающие лампы. Дополнительные меры безопасности будут оперативно введены в случае необходимости", — подчеркивают в ТРК "Космопорт".