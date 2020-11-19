16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ботанический сад закроют для посещений с 1 декабря В Самарской области за сутки 218 человек заболели коронавирусом Психолог Ангелина Сигал: "Сейчас люди страдают от непонимания, что им делать" Грузовая переправа в Самаре с 19 ноября работает дважды в день "Куратор из Самары": офицер спецназа США сознался в работе на ФСБ

Общество

Оставайся здоровым вместе с ТРК "Космопорт" и выигрывай подарки!

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Для того чтобы сохранить здоровье покупателей и работников, в ТРК "Космопорт" действует "масочный режим". Администрация ТРК настоятельно просит покупателей носить маски и запускает конкурс. "Оставайтесь здоровы вместе с ТРК "Космопорт"!", — призывают организаторы конкурса.

Для участия в нем нужно сделать несколько шагов:

  • поставить Лайк записи в Instagram;
  • сделать репост этой записи к себе в сторис в Instagram (нажать на самолетик под публикацией); ⠀ ⠀
  • отметить в комментариях (в Instagram) двух друзей (количество комментариев не ограничено);
  • чем больше комментариев, тем больше шанс выиграть.
  • Необходимо быть подписчиком instagram.com/cosmoportmall/.

30 ноября в ТРК "Космопорт" выберут 10 победителей и вручат им фирменные подарки от ТРК.

Напомним, что в ТРК "Космопорт" усилили режим дезинфекции и принимают серьезные меры для недопущения распространения инфекции. Перед открытием в ТРК "Космопорт" все общие зоны дезинфицируются. Все сотрудники комплекса приступают к работе только после проверки состояния здоровья. В течение дня проводится дополнительная обработка всех поверхностей в местах общего пользования: поручней, ручек дверей.

В санузлах дополнительная дезинфекция проводится 1 раз в час. Дезинфицирующие средства — всегда в наличии. Этот вопрос держат под контролем. Особое внимание уделяется зоне фуд-корта: дезинфекция столов проводится 1 раз в час, санитарной обработке подвергают весь используемый инвентарь и оборудование.

Системы кондиционирования ТРК "Космопорт" переведены на круглосуточный режим работы с интенсивным ночным проветриванием. В комнате матери и ребенка проводится дезинфекция после каждого посещения. "В ночное время используются специальные дезинфицирующие облучающие лампы. Дополнительные меры безопасности будут оперативно введены в случае необходимости", — подчеркивают в ТРК "Космопорт".

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6