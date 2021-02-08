За годы своего существования "Серебряный Лучник" успел "перерасти" статус профессиональной премии в области общественных связей. Сейчас это своего рода общественный смотр проектов и событий, влияющих на жизнь сотен тысяч людей. В активе самарского "Лучника" — более 520 проектов, созданных 4 400 авторами. А самое главное — это реальные дела, благодаря которым наш мир становится лучше. О премии по итогам 2020 года рассказывают члены экспертного совета регионального "Серебряного Лучника".

"На этот раз на конкурс было представлено 48 проектов. 13 из них признаны лучшими в своих номинациях. В 2020-м исполнительная дирекция и эксперты премии приняли решение ввести новую номинацию "Антикризисные коммуникации в период пандемии", которая стала одной из самых актуальных. Победа в ней присуждена сразу двум участникам, которые получили наивысшую оценку с минимальным отрывом в количестве баллов. Два проекта были награждены и в номинации "Корпоративные коммуникации", где также развернулась острая конкурентная борьба", — исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН" Татьяна Мокшина.

"В Самарской области проходит самый передовой региональный конкурс! Никто так совершенно не владеет современными коммуникациями. Никто не выходит в прямой эфир прямо с церемонии, прямо с открытых презентаций. Я благодарю вас за смелость, потому что сделать церемонию награждения доступной огромнейшей аудитории — это, безусловно, очень смелый шаг. И спасибо за безупречную организацию одиннадцати конкурсов региональной премии!" — исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк.

"Креативность и доброта людей, которые каждый год выставляют свои проекты на конкурс, поражает и вдохновляет. "Волжская коммуна", являясь официальным печатным изданием правительства Самарской области, не первый год сотрудничает с премией "Серебряный Лучник". Всегда любопытно подвести итоги очередного года жизни региона, в этот раз такого непростого года. Что помогало нам быть отзывчивыми и мужественными? Какие проекты были реализованы, несмотря на все преграды и трудности? С каким опытом мы вступим в новый год? "Лучник" помогает найти ответы на эти важнейшие вопросы, чтобы с оптимизмом двигаться дальше, потому что все проекты — про людей и для людей", — заместитель директора Самарского областного вещательного агентства Елена Дьякова.

"Несмотря на сложные обстоятельства минувшего года, главный PR-конкурс региона состоялся и даже сумел прирасти количественно и качественно. Все это говорит о том, что "Серебряный Лучник" имеет большую значимость, он неизменно актуален для профессионального сообщества. С конкурсными проектами было приятно работать. Особо хочу отметить студенческие работы, которые порадовали своей зрелостью, порой неожиданным, но вполне уже профессиональным взглядом на проблему, да и самим выбором проблематики. Порадовали разнообразием и детальной проработкой проекты номинации "Развитие и продвижение территорий", социально-экономическую значимость которых трудно переоценить. Расцвели в этом году все виды "Корпоративных коммуникаций", и это тоже очень важно, так как именно они во многом формируют активную и созидательную позицию нашего гражданского общества. Впрочем, внимания и доброго слова заслуживают все конкурсные работы. Это лучшее доказательство того, что конкурс удался. С чем я всех и поздравляю!" — пресс-секретарь Самарского регионального отделения партии "Родина" Денис Князев.

"Мы сотрудничаем с "Лучником" всю историю его жизни в Самарской области. Премия популяризирует, более того — продуцирует проекты, которые реализуют компании, общественные организации, самостоятельные авторские коллективы, СМИ в интересах города и горожан", — исполнительный директор информационного агентства "ВолгаНьюс" Сергей Силантьев.

"История премии "Серебряный Лучник — Самара" — это жизнь, идеи, события, которые пережили наши читатели, приняли в них участие либо стали их свидетелями. Проекты премии, уверена, расширят наш информационный кругозор, помогут найти новых героев, высветить интересные события. Думаю, что верно и обратное: материалы наших изданий позволят в многоликой панораме самарской жизни рассмотреть то, что осталось за кадром премии", — директор издания "Комсомольская правда — Самара" Елена Пуртова.

"Я подключилась к церемонии награждения из Екатеринбурга, но даже на таком расстоянии почувствовала ту теплую атмосферу, которая свойственна самарскому "Лучнику". Хорошо, что это остается неизменным в период, когда меняются привычные форматы. Использование возможностей, которые дало стремительное развитие информационных и телекоммуникационных технологий, стало одним из самых заметных трендов 2020 года. Мы научились делать социальные проекты, работать эффективнее и оперативнее, развивать партнерство и поддерживать диалог, взаимодействуя онлайн. Мне, как представителю бизнеса, особенно важно, что проекты-победители отражают новое качество социальной ответственности, которое приобретает корпоративный сектор. Это происходит и в рамках долгосрочных трендов, реализации стратегических планов компаний, следующих Целям устойчивого развития, и как ответ на пандемию", — управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России, председатель регионального представительства НСКВ Анна Бушлякова.

"Радует, что многие социальные, благотворительные, маркетинговые и корпоративные проекты создаются в нашей области специалистами, которые хотят и могут решать масштабные задачи и понимают: чем значительнее цель проекта, тем важнее его PR-продвижение. Премия этого года говорит и о том, что в условиях пандемии профессиональная жизнь в нашей области не останавливается. Пиарщики смогли ответить на вызовы 2020 года. Ими созданы любопытные антикризисные проекты, использованы основные тренды года. Доказана эффективность онлайн-пространства", — заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета имени Королёва Лариса Тютелова.

"Говорят: "Нет худа без добра". 2020-й был непростым, но именно в прошлом году появилось много ярких и интересных проектов на тему развития и продвижения территорий. Знакомясь с работами, я поняла, как мало знаю о своем городе, как много красивых мест в области, где я еще не была. Замечательно, что теперь туристам в помощь и многосерийный аудиогид, который проведет по "Маршрутам запасной столицы", и QR-коды, с которыми не заблудишься на Самарской Луке. Теперь жители и гости Самарской области могут отметить день рождения Репина в Ширяево или посетить реальную усадьбу прошлого века. А эколого-краеведческий клуб не просто проводит экскурсии по "Тайным тропам", но и пропагандирует бережное отношение к природе. Спасибо всем участникам конкурса за эти возможности, за профессионализм и неравнодушное отношение к родному краю! Развивать и поддерживать территорию, на которой мы с вами живем, очень важно. Потому что Самарская область — это наша земля, здесь наши корни, здесь растут наши дети, здесь наше "Место Силы", — преподаватель Самарского университета им. Королева Елена Харитонова.

"PR и стратегические коммуникации в регионах сейчас переживают ренессанс. В кризисный год, в пандемию именно коммуникационные смыслы поддерживают общество, бизнес, государство. Важно делиться своей экспертизой, опытом, проектами, показывая молодому поколению пиарщиков лучшие практики. Мне было приятно быть в жюри премии "Серебряный Лучник — Самара" и оценивать ваши профессиональные работы!" — советник по стратегическим коммуникациям в Правительстве Москвы Кермен Манджиева.