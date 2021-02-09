16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2021 г. будет отремонтирован частично отремонтирован пр. Кирова За первый месяц 2021 г. уровень инфляции в Самарской области составил 0,6% С 11 февраля движение по дублеру ул. Ново-Садовой ограничат Митрополит Сергий: "Господь всегда посылает мне достойных людей на жизненном пути" В Самаре на. Пионерской 10 февраля будет ограничено движение

Общество

С 11 февраля движение по дублеру ул. Ново-Садовой ограничат

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 106
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 11 февраля, с 7:00 будет ограничено движение по дублеру ул. Ново-Садовая, по нечетной стороне, прокомментировали в региональном минтрансе.

"Строительная вывеска от ул. Советской Армии до АЗС "Татнефть", на период до завершения производства работ. Будьте внимательны и выбирайте маршруты объезда", — предупредили в ведомстве.

Напомним, речь идет о реконструкции ул. Ново-Садовой. Работы по началу строительства двухуровневой развязки стартовали 3 февраля. Завершение всех работ запланировано на 2023 год. Ранее врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Александр Ремиз рассказал, как будет организовано движение на этот период.

Гид потребителя

Фото на сайте

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28