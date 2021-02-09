С 11 февраля движение по дублеру ул. Ново-Садовой ограничат

С 11 февраля, с 7:00 будет ограничено движение по дублеру ул. Ново-Садовая, по нечетной стороне, прокомментировали в региональном минтрансе.

"Строительная вывеска от ул. Советской Армии до АЗС "Татнефть", на период до завершения производства работ. Будьте внимательны и выбирайте маршруты объезда", — предупредили в ведомстве.

Напомним, речь идет о реконструкции ул. Ново-Садовой. Работы по началу строительства двухуровневой развязки стартовали 3 февраля. Завершение всех работ запланировано на 2023 год. Ранее врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Александр Ремиз рассказал, как будет организовано движение на этот период.