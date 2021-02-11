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Общество

В Самаре покажут архивные документы уникальной всероссийской выставки

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Доме офицеров Самарского гарнизона в эти дни работает уникальная всероссийская выставка архивных документов "Без срока давности". Ее экспонаты расскажут о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов на оккупированной территории.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Выставка проходит в 65 регионах нашей страны. В Самаре жители и гости областной столицы смогут посетить ее до 23 февраля включительно.

В первые дни работы с выставкой уже ознакомились представители вузов, ссузов, сотрудники архивов, юнармейцы, студенческо-поисковые отряды, молодое казачество, кадеты.

"Периодически к нам обращались граждане нашей страны с просьбой поработать на местах массовой гибели гражданского населения, пострадавшего от рук нацистов в ходе оккупации. Занимаясь этой темой, общаясь с молодежью, мы обратили внимание на то, как мало молодые граждане нашей страны знают о преступлениях нацистов и о программе закрепления господства Третьего рейха в Восточной Европе под названием "Генеральный план Ост". Мы подготовили проект, обратились к президенту нашей страны и получили поддержку. Появился проект "Без срока давности", - рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева.

В рамках проекта только на региональном уровне выявлено и систематизировано около 7 тыс. архивных документов - свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории. К работе были подключены 47 архивных учреждений, 370 сотрудников, 66 историков - специалистов региональных государственных архивов и региональных отделений Российского исторического общества, ученые-историки ведущих российских вузов.

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