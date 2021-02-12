Самарская область занимает первое место в ПФО по посещаемости и числу пользователей Госуслуг

Жители региона все чаще стали пользоваться возможностями портала "Госуслуги". Только в прошлом году количество федеральных, региональных и муниципальных услуг и сервисов, оказанных жителям Самарской области, составило более 8 млн.

Увеличивается число пользователей портала Госуслуги - за 2020 год рост составил почти 2,5%. По посещаемости и числу пользователей Самарская область находится на 5 месте в России и на 1 месте в Приволжском федеральном округе. В прошлом году общее число услуг, оказанных жителям Самарской области, составило более 8 млн.

В ближайшее время произойдет масштабная трансформация портала. Госуслуги появятся в обновленной версии.

"До конца марта на новую платформу будет переведено 20 востребованных услуг, а до конца года - более сотни. Отмечу, что переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи", - сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В апреле заработает голосовой помощник на основе технологий искусственного интеллекта. Пользователи смогут заполнять формы, отвечая на вопросы голосом. К лету изменятся личный кабинет и основная страница портала.

В основе новой версии лежат передовые технологии. Новый портал будет отвечать современным требованиям кибербезопасности, а объем запросов для обработки будет расширен.