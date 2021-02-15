ФАС внесла в "черный список" поставщиков компанию "Троян", сорвавшую контракт с минлесхозом

ООО "Троян" нарушило условие контракта по расчистке неликвидных лесных участков на территории Волжского лесничества, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области направило в ФАС предложение включить в "черный список" поставщиков ООО "Троян".

Компания победила на торгах в июле 2020 г., предложив за 900 тыс. рублей расчистить неликвидные лесные участки Волжского лесничества, которые пострадали от засухи и лесных пожаров. Однако ООО нарушило условия контракта, срок которого распространялся до 1 декабря 2020 года.

В конце ноября участок леса, который нужно было привести в порядок, обследовали. Выяснилось, что полностью территория не расчищена, а лесной мусор не утилизирован, лишь сложен в кучи на площади 4 га. К работам исполнитель не приступал на площади 26,4 га.

Минлесхоз в попытках побудить исполнителя надлежащим образом исполнить контракт направлял компании письма о необходимости качественного и своевременного выполнения работ, устанавливал сроки для устранения замечаний.

В середине декабря 2020 г. участок вновь был обследован. Но проверка опять оказалась безрезультатной.

"Полностью расчищенной территории не имеется; складировано в кучи без утилизации - 4,3 га; к работам Исполнитель не приступал на площади 26,1 га", - отмечается в сообщении антимонопольного ведомства.

В конце декабря ведомство решило в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта. В ответ на это ООО "Троян" направило в минлесхоз письмо с просьбой продлить срок контракта до 30 апреля 2021 года. Однако министерство оставило в силе решение об одностороннем отказе, так как во время очередной проверки участка лесничества, 2 февраля 2021 г., выяснилось, что исполнитель так и не приступил к работам по расчистке.

"Заказчик настаивал на включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО "Троян", указав, что после принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта исполнитель не предпринял попыток к выполнению работ, предусмотренных контрактом, что, в свою очередь, не позволяет выполнить задачи по сокращению потерь площади лесов от пожаров; совершенствованию системы мер, направленных на сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов в Самарской области и т.д.", - сообщает ФАС.

Комиссия антимонопольного ведомства, проверив процедуру одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, не установила в его действиях нарушений закона и включила ООО "Троян" в реестр недобросовестных поставщиков.