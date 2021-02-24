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Общество

В Самарской области продолжаются сильные морозы

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По информации Приволжского УГМС, ночью и утром 25 февраля местами по Самарской области минимальная температура воздуха ожидается -30, -35 С.

Правила первой помощи при переохлаждении и обморожении:
• как можно быстрее перенесите пострадавшего в теплое помещение;
• снимите с пострадавшего промерзшую или промокшую одежду и обувь;
• при обморожении пальцев рук и ног вначале разотрите их смоченной спиртом салфеткой, затем обмороженные участки тела можно опустить в едва теплую воду, лишь постепенно (!) доводя ее в течение 20-30 минут до температуры тела (36-37 °С), после чего вновь произведите несильное растирание до появления чувствительности кожи;
• на обмороженный участок кожи наложите сухую стерильную повязку, пострадавшего тепло укутайте;
• обеспечьте неподвижность обмороженных участков тела, так как кровеносные сосуды в них становятся очень хрупкими и могут возникнуть кровоизлияния. С этой целью можно использовать кусок фанеры или плотного картона, которые прибинтовываются поверх повязки;
• для восполнения тепла в организме и улучшения его кровообращения дайте пострадавшему выпить горячий чай или молоко;
• в случае подозрения на переохлаждение немедленно вызовите скорую помощь.

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