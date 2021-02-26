Проект ГТРК "Самара" "Голоса Победы" получил признание жюри федерального конкурса "Серебряный Лучник"

"Голоса Победы" — крупномасштабный проект ГТРК "Самара", посвященный 75-летию Великой Победы, отмечен специальным призом попечительского совета национальной премии в области общественных связей "Серебряный Лучник".

Социальная акция "Голоса Победы" привлекла внимание жителей не только Самарской области, но и всей страны. 5 300 человек, 550 солистов, 232 вокальные группы, 56 хоров. Отклик получен феноменальный, хотя участникам и не обещали призов и подарков, а только возможность поделиться с широкой аудиторией своим исполнением военных песен. Региональное жюри премии "Серебряный Лучник" посчитало патриотический проект, проведённый ГТРК "Самара" совместно с областным правительством, самым успешным и достойным представлять губернию на федеральном уровне.

"Голоса Победы" в столице презентовали радиоведущий ГТРК "Самара" Антон Самохвалов и один из участников конкурса, воспитанник школы-интерната для детей с нарушением слуха Данила Коман.

"У нас в членах жюри и социологи, и представители СМИ, и преподаватели вузов, и маркетологи, и HR-специалисты. Именно за счет взвешенной позиции и большого количества экспертов, мне кажется, мы добиваемся честной и справедливой оценки", — отметила генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара" Татьяна Мокшина.

"Голоса Победы" уже принесли ГТРК "Самара" главную телевизионную награду страны — "ТЭФИ-Регион". И вот новое профессиональное признание на всероссийском уровне — специальный приз попечительского совета национального конкурса в области общественных связей "Серебряный Лучник".

"Проект потрясающий, и я не видела людей, которые смотрели бы ролики, слушали песни и сдержали бы свое волнение. Я сама плакала — и во время презентации, и до того, когда смотрела по трансляции церемонию из студии ГТРК "Самара". Это огромная часть нашей жизни", — прокомментировала исполнительный директор национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк.

"Этим проектом можно и нужно гордиться, потому что, на мой взгляд, это самый гражданский, самый осмысленный, патриотический проект, который был представлен на "Серебряном Лучнике" этого года. Он действительно очень глубок по своему содержанию. Песня — это то, что говорит о людях, что говорит о нации, говорит о культуре. Ведь каждая страна, каждый народ имеет свою песенную традицию. И то, что вы обратились именно к этому жанру, мне кажется, очень здорово", — добавил член жюри национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", председатель совета директоров коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский.

Высокая оценка федерального жюри и, конечно, поддержка более 5 тысяч участников и их семей — поистине ценная награда для всех, кто работал над грандиозным проектом "Голоса Победы". А это весь без исключения коллектив телерадиокомпании и каждый, кто не остался равнодушным к народной акции.