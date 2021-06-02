Голосование за победителей конкурса детской фотографии "С чего начинается Родина" пройдет до 6 июня

До 6 июня проходит открытое народное голосование на приз зрительских симпатий регионального конкурса детской фотографии "С чего начинается Родина".
Все желающие приглашаются к участию в открытом народном голосовании на приз зрительских симпатий регионального конкурса детской фотографии "С чего начинается Родина", организованного некоммерческим фондом "Детский епархиальный образовательный центр" среди детей в возрасте от 12 до 17 лет.
На первом этапе жюри конкурса отобрало 40 работ, по 20 фотографий в двух номинациях - "Наша вера" и "Наше достояние". Авторы этих работ стали победителями конкурса.
Теперь выбранные работы участвуют в открытом народном голосовании, которое продлится до 6 июня включительно.
Альбомы с фотографиями:
Наша вера: https://vk.com/album-148166513_282130402
Наше достояние: https://vk.com/album-148166513_282146152
Победителями в номинации "Приз зрительских симпатий" станут 10 работ, набравших наибольшее количество лайков под фотографиями. Учитываются только голоса участников официальной группы НФ "ДЕОЦ". Вступление в группу необходимо для того, чтобы исключить фейковые аккаунты и накрутку голосов.
Фотоконкурс "С чего начинается Родина" проходит при поддержке правительства Самарской области в соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 170-летия Самарской губернии, утвержденным губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, и по благословению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.
Всего на конкурс, по данным организаторов, было подано 380 работ от юных фотографов из 16 населенных пунктов Самарской области, в том числе из городов Самара, Тольятти, Чапаевск, Жигулевск, Отрадный, Сызрань, Нефтегорск, районных центров Исаклы, Красный Яр, Кошки, Сергиевск, Шентала, поселков Красная Глинка (Самара), Черновский (Волжский район), сел Орловка (Кошкинский район) и Каменный Брод (Красноармейский район).
В составе жюри конкурса - представители правительства Самарской области, фотограф Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, фотокорреспонденты журнала "Фома", сотрудники пресс-службы митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия, ведущие самарские фотографы.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.