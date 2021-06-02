Голосование за победителей конкурса детской фотографии "С чего начинается Родина" пройдет до 6 июня

До 6 июня проходит открытое народное голосование на приз зрительских симпатий регионального конкурса детской фотографии "С чего начинается Родина".

Все желающие приглашаются к участию в открытом народном голосовании на приз зрительских симпатий регионального конкурса детской фотографии "С чего начинается Родина", организованного некоммерческим фондом "Детский епархиальный образовательный центр" среди детей в возрасте от 12 до 17 лет.

На первом этапе жюри конкурса отобрало 40 работ, по 20 фотографий в двух номинациях - "Наша вера" и "Наше достояние". Авторы этих работ стали победителями конкурса.

Теперь выбранные работы участвуют в открытом народном голосовании, которое продлится до 6 июня включительно.

Альбомы с фотографиями:

Наша вера: https://vk.com/album-148166513_282130402

Наше достояние: https://vk.com/album-148166513_282146152

Победителями в номинации "Приз зрительских симпатий" станут 10 работ, набравших наибольшее количество лайков под фотографиями. Учитываются только голоса участников официальной группы НФ "ДЕОЦ". Вступление в группу необходимо для того, чтобы исключить фейковые аккаунты и накрутку голосов.

Фотоконкурс "С чего начинается Родина" проходит при поддержке правительства Самарской области в соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 170-летия Самарской губернии, утвержденным губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, и по благословению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.

Всего на конкурс, по данным организаторов, было подано 380 работ от юных фотографов из 16 населенных пунктов Самарской области, в том числе из городов Самара, Тольятти, Чапаевск, Жигулевск, Отрадный, Сызрань, Нефтегорск, районных центров Исаклы, Красный Яр, Кошки, Сергиевск, Шентала, поселков Красная Глинка (Самара), Черновский (Волжский район), сел Орловка (Кошкинский район) и Каменный Брод (Красноармейский район).

В составе жюри конкурса - представители правительства Самарской области, фотограф Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, фотокорреспонденты журнала "Фома", сотрудники пресс-службы митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия, ведущие самарские фотографы.