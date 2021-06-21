Ветераны-пограничники доставят в Самару частицу памяти земляков, погибших при защите Отечества

Во вторник, 22 июня, в 11:00 в самарском парке Победы на площадке скульптурной композиции "Пограничникам всех поколений" пройдет акция памяти. Под мраморные тумбы положат капсулы из-под 45-миллиметровых артиллерийских снарядов с землей с мест гибели пограничников, уроженцев Куйбышевской (Самарской) области.

Земля будет доставлена участниками автопробега "Они первыми вошли в бессмертие….", посвященного 80-й годовщине со дня первых боев на государственной границе и массового героизма советских пограничников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. После этого колонна выдвинется на площадь Славы для участия в церемонии возложения цветов к Вечному огню. Это станет завершением автопробега.

Напомним, военно-патриотический автопробег на ретро-машинах "Они первыми вошли в бессмертие…" стартовал из Самары 10 июня 2021 года по маршруту Самара - Ржев - Старая Русса - Великий Новгород - "Невский пятачок" (г. Кировск Ленинградской области) - Пряжа - Петрозаводск - Медвежьегорск - Нижний Новгород - Ульяновск - Самара.

Маршрут составляет 5 тыс. км, проходит по территории 16 субъектов Федерации по местам, где в боях погибли пограничники, уроженцы Куйбышевской (Самарской) области. Участники автопробега - 15 человек (офицеры и военнослужащие запаса ФСБ РФ - пограничники и сотрудники ФСБ России, ранее служившие в ПВ).

В ходе автопробега его участники посещали мемориалы, музеи, места гибели и захоронения советских воинов, геройски сражавшихся и погибших в годы Великой Отечественной войны.

Так, контрольной точкой 13 июня (4-й день автопробега) стал воинский мемориал в 30 км за Старой Руссой, посвященный воинам-пограничникам, которые в составе десантных соединений выполняли боевую задачу по направлению на Великие Луки. Большинство погибли, выполняя поставленную задачу. С мест страшных боев за Старую Руссу участники пробега произвели первый забор земли. Следующая точка маршрута - Невский пятачок (г. Санкт-Петербург).

14-18 июня участники пробега посетили места гибели и захоронений пограничников, уроженцев Самарской (Куйбышевской) области, стоявших насмерть при обороне Петрозаводска. Возложили цветы, отдали воинские почести. У реки Шуя в районе Сямозера произвели забор в "капсулу памяти" земли с места боев и гибели уроженцев Самарской области - бойцов 185 пограничного батальона (25.08. - 02.09.1941 г.).