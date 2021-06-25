В Самаре проверили выполнение противоковидных мероприятий в ТЦ

В пятницу, 25 июня, в одном из торговых центров представители администрации Самары и Железнодорожного района, специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области и сотрудники полиции проверили, как соблюдаются ограничения, установленные в регионе по профилактике COVID-19.

Напомним, усилить контроль за выполнением ограничительных мер на объектах потребительского рынка и бытового обслуживания, общественном транспорте, в связи с ростом заболеваемости в данных отраслях, поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"На сегодняшний день наблюдается рост инфицированных в 6 возрастных группах из 8, а именно среди детского населения, молодых людей от 18 до 25 лет, граждан среднего возраста, т. е. всех тех, кто активно посещает торговые центры, кинотеатры, различные увеселительные места", — отметила заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора Ольга Кузнецова.

Проверяющие обращали внимание на то, как жители соблюдают масочный режим в торговом центре и как работают кафе и заведения быстрого питания, а также соблюдается ли социальная дистанция.

По действующим требованиям фудкорты должны быть заполнены не более чем на 50%, официанты обслуживать только по электронному меню и не допускать очередей, после каждого посетителя обрабатывать столы.

В ходе рейда было выявлено нарушение, касающееся работы развлекательного комплекса для детей. Этот объект должен прекратить свою работу.

По итогам проверки собранные материалы направят в уполномоченный орган администрации города, а затем в суд для принятия решения.

"В соответствии со статьей 20.6.1 КоАП за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на юридическое лицо может быть наложен административный штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей. В настоящее время составлено около 250 протоколов на общую сумму порядка 3 млн рублей", — пояснил заместитель главы Железнодорожного внутригородского района Самара Евгений Тарасов.