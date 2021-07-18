Скончался экс-глава СУ СК РФ по Самарской области Виталий Горсткин

В ночь на воскресенье, 18 июля, в 2:47, в Самарской областной больнице им. Середавина скончался экс-руководитель СУ Следственного комитета по Самарской области, генерал-майор юстиции в отставке Виталий Горсткин. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в соцсетях.

"Упокой, Господи, его грешную душу", — прокомментировал парламентарий.

Напомним, пост главы областного следственного комитета Горсткин занимал до 9 мая 2013 года, а затем стал свободен в связи с истечением служебного контракта.

Продлять контракт в комиссии центрального аппарата СК РФ не стали. Отчасти причиной послужила репутация Виталия Горсктина. В частности, его подозревали в сокрытии преступлений своих сотрудников. В марте 2013 г. в Самару с проверкой приезжала комиссия СК РФ. Чуть позже в поле зрения СМИ попала и его супруга, Юлия Будак. Так, в начале июня появилась информация, что Будак стала фигуранткой двух уголовных дел.

После Горсткина обязанности главы СУ СК исполнял Юрий Слива, а в марте 2014 г. на должность был назначен Валерий Самодайкин. В конце мая 2021 г. Самодайкин покинул пост и возглавил СУ СК РФ по Ивановской области. Сейчас исполняющим обязанности главы областного комитета, по данным источника Волга Ньюс, назначен Александр Оськин (первый заместитель руководителя).