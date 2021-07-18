Скончался экс-глава СУ СК РФ по Самарской области Виталий Горсткин

В ночь на воскресенье, 18 июля, в 2:47, в Самарской областной больнице им. Середавина скончался экс-руководитель СУ Следственного комитета по Самарской области, генерал-майор юстиции в отставке Виталий Горсткин. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в соцсетях.
"Упокой, Господи, его грешную душу", — прокомментировал парламентарий.
Напомним, пост главы областного следственного комитета Горсткин занимал до 9 мая 2013 года, а затем стал свободен в связи с истечением служебного контракта.
Продлять контракт в комиссии центрального аппарата СК РФ не стали. Отчасти причиной послужила репутация Виталия Горсктина. В частности, его подозревали в сокрытии преступлений своих сотрудников. В марте 2013 г. в Самару с проверкой приезжала комиссия СК РФ. Чуть позже в поле зрения СМИ попала и его супруга, Юлия Будак. Так, в начале июня появилась информация, что Будак стала фигуранткой двух уголовных дел.
После Горсткина обязанности главы СУ СК исполнял Юрий Слива, а в марте 2014 г. на должность был назначен Валерий Самодайкин. В конце мая 2021 г. Самодайкин покинул пост и возглавил СУ СК РФ по Ивановской области. Сейчас исполняющим обязанности главы областного комитета, по данным источника Волга Ньюс, назначен Александр Оськин (первый заместитель руководителя).
Последние комментарии
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках
Жители микрорайона просто молодцы. Героически отстаивали интересы города. В течении нескольких эпизодов останавливали противоправные и опасные подрядчиков и коммунальщиков. А действия эти действительно опасны. Они пытаются перекинуть основную магистральную трубу 500 радиуса к близко к газовой магистрали. Им вынесен запретительный акт о недопустимости их действий от газовщиков. То что подрядчик переместился со своими раскопками из одной части дома к другой сути не поменяло. Роют без всяких разрешений, экскаватором рядом с газовой магистралью. Эти магистрали расположили на таком расстоянии друг от друга не просто так, а для снижения рисков, в том числе ведения ремонтных работ. Коме того если бы рейдерский переброс коммуникаций прошел бы, то издержки дальнейшей эксплуатации этой ветки водопровода колоссальны. По идее любые работы в будущем по ремонту пришлось бы выполнять ручным способом - лопатами и кирками. Гордость за жителей. Негодование на застройщика, подрядчика и коммунальщиков у которых все средства хороши. Недоумение на наших высших чиновников - проблему с застройщиком нужно решить на высоком уровне. Проблема из-за этой скандальной точечной застройки - проблема не только жителей 13 микрорайона - но и интересов города в целом.