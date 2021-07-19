Самарскую область в очном этапе конкурса "Лидеры России 2021" представят 68 участников. Конкурсантам предстоит оценка управленческих компетенций.

От Самарской области приглашение в финальные испытания получили 68 лидеров: 31 — по треку "Бизнес и промышленность", 21 — "Государственное управление", 3 — "Информационные технологии", по 2 участника в треках "Здравоохранение", "Культура" и "Студенты", 7 — в направлении "Наука". Всего в очные мероприятия конкурса управленцев "Лидеры России 2021" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — приглашены 3 987 человек.

"Участники, прошедшие дистанционный отбор, продолжат борьбу за победу в финалах. В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, после этого будут выполнять управленческие задания, посетят образовательные семинары и лекции.

В этом году на конкурс "Лидеры России 2021" поступило 180 953 заявки из всех 85 регионов России и 150 стран мира. К участию в дистанционном этапе были допущены 72 561 участник. Во второй блок дистанционного этапа прошли 12 499 человек. Заочные испытания завершили 3 987 участников, они допущены до контрольного тестирования", — рассказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

В этом сезоне конкурс "Лидеры России" разделен на 8 профильных треков. Помимо направлений "Наука" и "Здравоохранение", стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Студенты" и "Международный".

"В треке "Бизнес и промышленность", который стал абсолютным лидером по числу заявок (57,5 тыс. регистраций), до контрольного тестирования дошли 1349 участников. Из 37 тыс. участников трека "Государственное управление" в следующий этап прошли 1343 человек, в треке "Информационные технологии" из 16 тыс. участников поборются за выход в финал 332 человека, в треке "Студенты" — 221 человек, в треке "Наука" — 214 конкурсантов, в треке "Здравоохранение" — 182 человека, в треке "Международный" — 179 человек, в треке "Культура" — 167 человек", — отметил Алексей Комиссаров.

Среди участников, успешно прошедших все испытания, более 40% имеют опыт предпринимательской деятельности, а 29% — опыт работы в органах государственной власти и местного самоуправления. Около трети участников, которые допущены до тестирования, являются руководителями высшего звена (34%), чуть меньше (31%) — руководители среднего звена, еще 17% — линейное руководство.

Что касается уровня образования конкурсантов, 96% всех допущенных до тестирования имеют высшее образование, причем 46% окончили специалитет и магистратуру. Чуть больше четверти (26%) имеют два и более высших образований, 11% являются кандидатами наук, 7% окончили бакалавриат, 4% имеют высшее образование и получили степень MBA, 1% участников являются докторами наук.

Говоря о профессиональных достижениях участников, Алексей Комиссаров отметил, что в этом году много интересных участников "с разнообразным управленческим опытом. Например, дистанционный этап успешно прошли 12 глав муниципальных образований и городов России, 16 заместителей глав муниципалитетов и городов нашей страны, 11 руководителей органов исполнительной власти субъектов России, 26 заместителей руководителя региональных органов власти, 3 руководителя институтов развития регионального уровня, 90 генеральных директоров и 118 директоров крупных, средних и малых предприятий, а также 101 индивидуальный предприниматель", — уточнил Алексей Комиссаров.

По его словам, появление специализированных треков сделало конкурс еще более масштабным.

"Всего в этом сезоне запланировано 13 финалов. Из них 7 региональных финалов треков "Бизнес и промышленность" и "Государственное управление", 5 финалов специализированных треков в Москве и Санкт-Петербурге и 1 онлайн-финал для трека "Международный". Региональные финалы пройдут для всех 8 федеральных округов в октябре–декабре 2021 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Ростове-на-Дону (ЮФО и СКФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и в Нижнем Новгороде (ПФО). Финалы отдельных треков "Студенты", "Здравоохранение", "Информационные технологии", "Наука", а также "Битва сезонов" и онлайн-финал трека "Международный" пройдут в Москве в августе–сентябре, а финал трека "Культура" состоится в Санкт-Петербурге в ноябре.

Победители финалов треков будут приглашены в суперфинал конкурса "Лидеры России", в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. А победителями конкурса станут 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать с наставниками — ведущими управленцами нашей страны", — рассказал Алексей Комиссаров.

Среди участников, допущенных к контрольному тестированию четвертого сезона конкурса, 79% мужчин и 21% женщин. В третьем сезоне, для сравнения, соотношение участников составило 81% мужчин и 19% женщин. При этом самым "женским" треком является "Культура", где представительницы прекрасного пола, успешно выполнившие задания дистанционного этапа, составили 49%. Самым "мужским" (91% допущенных до контрольного тестирования — мужчины) стал трек "Информационные технологии". Средний возраст конкурсантов — 36 лет.

За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 300 "Лидеров России". Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.