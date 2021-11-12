В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности: ночью и днем 13 ноября местами по региону ожидается усиление юго-западного и северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с, сообщает "Приволжское УГМС".
Ночью 13 ноября по северной половине области и г. Самара ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения. Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время гололедицы являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность.
Напомним, что синоптики прогнозируют снег на все выходные.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !