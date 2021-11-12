В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности: ночью и днем 13 ноября местами по региону ожидается усиление юго-западного и северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с, сообщает "Приволжское УГМС".

Ночью 13 ноября по северной половине области и г. Самара ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения. Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время гололедицы являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность.

Напомним, что синоптики прогнозируют снег на все выходные.