В Самарской области ожидается резкое понижение температуры

По информации синоптиков, в начале новой рабочей недели в Самарской области на погоду по-прежнему будет влиять обширный циклон, перемещающийся с севера Скандинавии на юго-восток.

Он принес в наш регион сильный порывистый ветер и обильные осадки в виде снега, местами образуется гололедица и снежный накат на дорогах.

В ночь на понедельник ожидаются мокрый снег, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 0…-5 °C. Днем переменная облачность, температура воздуха +2…-3 °C, местами гололедица.

В ночь на вторник будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха -4…-9 °C. Днём: переменная облачность, без осадков. Ветер Температура воздуха -2…-7 °C.

К середине недели, согласно прогнозам специалистов GISMETEO, столбик термометра в губернии опустится до -14 градусов ночью во вторник и до -15 в среду.

ГИБДД рекомендует автомобилистам необходимо быть предельно внимательными на дорогах и снизить скорость в пути. Также стоит быть осторожными и пешеходам, ведь падение на лед может привести, как минимум — к ушибам, как максимум — к вывихами и переломам.

Напомним, ранее в Самарской области был объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.