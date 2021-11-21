В Самарской области ожидается резкое понижение температуры

По информации синоптиков, в начале новой рабочей недели в Самарской области на погоду по-прежнему будет влиять обширный циклон, перемещающийся с севера Скандинавии на юго-восток.
Он принес в наш регион сильный порывистый ветер и обильные осадки в виде снега, местами образуется гололедица и снежный накат на дорогах.
В ночь на понедельник ожидаются мокрый снег, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 0…-5 °C. Днем переменная облачность, температура воздуха +2…-3 °C, местами гололедица.
В ночь на вторник будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха -4…-9 °C. Днём: переменная облачность, без осадков. Ветер Температура воздуха -2…-7 °C.
К середине недели, согласно прогнозам специалистов GISMETEO, столбик термометра в губернии опустится до -14 градусов ночью во вторник и до -15 в среду.
ГИБДД рекомендует автомобилистам необходимо быть предельно внимательными на дорогах и снизить скорость в пути. Также стоит быть осторожными и пешеходам, ведь падение на лед может привести, как минимум — к ушибам, как максимум — к вывихами и переломам.
Напомним, ранее в Самарской области был объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.
Последние комментарии
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !