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Общество

В Самарской области в выходные ожидаются метели и гололед

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 ноября, в Самарской области местами ожидается гололед 16-19 мм, сообщили в Приволжском УГМС. Объявлен желтый уровень опасности.

Кроме того, в регионе ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, метель, налипание мокрого снега. Возможно образование на дорогах снежного наката.

Госавтоинспекция Самарской области  обращается к водителям с просьбой отказаться от поездок, это связано с  ухудшением погодных условий.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения. Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время гололедицы являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность.

Холодная погода и гололед неминуемо отражаются на здоровье пешеходов — падение на лед как минимум чревато ушибом, как максимум — вывихами и переломами. Поэтому в такой период нужно быть очень осторожным, обязательно рассказать своим детям о мерах безопасного поведения на льду.

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