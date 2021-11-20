В Самарской области в выходные ожидаются метели и гололед

В субботу, 20 ноября, в Самарской области местами ожидается гололед 16-19 мм, сообщили в Приволжском УГМС. Объявлен желтый уровень опасности.

Кроме того, в регионе ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, метель, налипание мокрого снега. Возможно образование на дорогах снежного наката.

Госавтоинспекция Самарской области обращается к водителям с просьбой отказаться от поездок, это связано с ухудшением погодных условий.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения. Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время гололедицы являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность.

Холодная погода и гололед неминуемо отражаются на здоровье пешеходов — падение на лед как минимум чревато ушибом, как максимум — вывихами и переломами. Поэтому в такой период нужно быть очень осторожным, обязательно рассказать своим детям о мерах безопасного поведения на льду.