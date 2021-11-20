В Самарской области в выходные ожидаются метели и гололед

В субботу, 20 ноября, в Самарской области местами ожидается гололед 16-19 мм, сообщили в Приволжском УГМС. Объявлен желтый уровень опасности.
Кроме того, в регионе ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, метель, налипание мокрого снега. Возможно образование на дорогах снежного наката.
Госавтоинспекция Самарской области обращается к водителям с просьбой отказаться от поездок, это связано с ухудшением погодных условий.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения. Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время гололедицы являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность.
Холодная погода и гололед неминуемо отражаются на здоровье пешеходов — падение на лед как минимум чревато ушибом, как максимум — вывихами и переломами. Поэтому в такой период нужно быть очень осторожным, обязательно рассказать своим детям о мерах безопасного поведения на льду.
Последние комментарии
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !