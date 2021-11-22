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Общество

Территорию "Мертвого города" вблизи села Водино расчистят от застройки

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Администрацию Самары обязали расчистить территорию так называемого Мертвого города вблизи села Водино Красноярского района, сообщает "Самарское обозрение".

С 1980-х годов прошлого века в пос. Водино Красноярского района существует недостроенный поселок, более известный как "Мертвый город". Тогда Куйбышевский облисполком решил построить здесь домостроительный комбинат ДСК-2. Проект включал в себя завод ячеистого бетона, кирпичный завод и рабочий жилой поселок площадью 485 тыс. кв. метров. Но к 1991 г. строительство поселка заморозили из-за отсутствия финансирования. На тот момент к объекту провели коммуникации и возвели девять коробок жилых домов от одного до пяти этажей общей площадью 250 тыс. кв. метров.

В итоге из первоначального проекта удалось достроить лишь завод ячеистого бетона, в 1993 г. инвестором объекта стало АО "Коттедж", и в 1995 г. завод сдали в эксплуатацию — но уже как частный бизнес.

В сентябре 1992 г. все недострои поселка по решению Самарского горсовета народных депутатов вошли в реестр муниципального имущества Самары. С тех пор объект, находящийся более чем в 30 км от города, де-юре является муниципальной собственностью и обязанности по содержанию "Мертвого города", соответственно, ложатся на городской бюджет.

По информации издания, в прошлом году городская прокуратура провела проверку этой территории и выяснила, что объекты, расположенные в 6 км от Алексеевской трассы, не огорожены, сами здания находятся в неудовлетворительном состоянии и есть угроза их обрушения. "Это может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан", — сообщалось в отчете надзорного ведомства.

Прокуратура направила представление об устранении этих нарушений в мэрию Самары. В августе 2020 г. администрация ответила прокуратуре, что завершение строительства указанных объектов не планируется — для этого нет правовых оснований. Тогда 30 марта 2021 г. исполняющая обязанности заместителя прокурора Самары Оксана Алексеева обратилась в Ленинский районный суд.

Прокуратура просила обязать муниципалитет привести недострои в надлежащее состояние, а именно — "устранить возможность проникновения посторонних лиц в здание путем ограждения территории". Кроме того, по мнению надзорного ведомства, мэрия должна избавить площадку от загрязнения и захламления, освободить земельный участок от строительных отходов, образовавшихся вследствие частичного обрушения зданий.

20 июля 2021 г. Ленинский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. Администрация Самары с вердиктом не согласилась и подала жалобу на решение в Самарский областной суд.

В ходе судебного разбирательства представители мэрии утверждали, что предпринимали меры по сносу указанных объектов. В августе мэрия нашла подрядчика, который выполнит обмер и обследование технического состояния конструкций поселка ДСК-2 в пос. Водино. Конкурс на эти работы выиграло ООО "ДиаЗиС" из Санкт-Петербурга, которое оценило свои услуги в 226,8 тыс. руб. при начальной стоимости лота в 1,2 млн рублей. Суд этот довод не устроил, так как имущество находится в муниципальном реестре с 1992 г., а меры по устранению нарушений начали предприниматься лишь недавно.

Аргумент администрации о нехватке финансовых ресурсов в бюджете также отклонили.

В итоге 26 октября 2021 г. Самарский областной суд оставил в силе решение предыдущей инстанции, подтвердив, что бюджету города придется оплачивать работы по объекту в Водино.

Как сообщили "СО" в пресс-службе администрации Самары, "учитывая месторасположение объектов (на окраине поселка Водино), удаленность от города, отсутствие возможности пресекать противоправные действия в случае установки ограждения, по результатам обследования специализированной организацией, было принято решение о сносе строений". "В настоящее время департаментом управления имуществом Самары производится подготовка необходимой документации для выполнения указанных мероприятий. По предварительным подсчетам периметр территории, подлежащий ограждению, составляет около 1300 метров", — уточняют в пресс-службе.

В ООО "ДиаЗиС" отказались обсуждать тему состояния зданий и результаты работы по контракту, сославшись на то, что эти данные являются конфиденциальными.

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