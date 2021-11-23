Ведущие СМИ Самарской области поддерживают премию "Серебряный Лучник – Самара"

Региональный этап Национальной премии в области развития общественных связей ежегодно получает широкое освещение благодаря информационным партнерам. В этом году в их число вошли ГТРК "Самара", информационный портал "Волга Ньюс", Самарское областное вещательное агентство, "КоммерсантЪ-Волга", группа компаний "Выбери Радио". Также премии оказывает поддержку департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Участие информационных партнеров помогает самарцам узнавать об интересных событиях, которые происходят в регионе.

Важно, что и сами СМИ становятся авторами ярких проектов.

Напомним, что в 2020 году совместный проект информационного портала "Волга Ньюс" и правительства Самарской области "Горячий характер Безымянки" победил в региональном этапе Национальной премии "Серебряный лучник" в номинации "Digital коммуникации".

"Мы очень благодарны партнерам! Они помогают привлечь внимание к премии, в поле зрения "Лучника", а главное — жителей Самарской области, оказывается большее число проектов и идей", — отметила Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".

Церемония награждения и презентация лучших проектов самарского "Лучника" по традиции пройдет в студии ГТРК "Самара".