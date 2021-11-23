Ведущие СМИ Самарской области поддерживают премию "Серебряный Лучник – Самара"

Региональный этап Национальной премии в области развития общественных связей ежегодно получает широкое освещение благодаря информационным партнерам. В этом году в их число вошли ГТРК "Самара", информационный портал "Волга Ньюс", Самарское областное вещательное агентство, "КоммерсантЪ-Волга", группа компаний "Выбери Радио". Также премии оказывает поддержку департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Участие информационных партнеров помогает самарцам узнавать об интересных событиях, которые происходят в регионе.
Важно, что и сами СМИ становятся авторами ярких проектов.
Напомним, что в 2020 году совместный проект информационного портала "Волга Ньюс" и правительства Самарской области "Горячий характер Безымянки" победил в региональном этапе Национальной премии "Серебряный лучник" в номинации "Digital коммуникации".
"Мы очень благодарны партнерам! Они помогают привлечь внимание к премии, в поле зрения "Лучника", а главное — жителей Самарской области, оказывается большее число проектов и идей", — отметила Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".
Церемония награждения и презентация лучших проектов самарского "Лучника" по традиции пройдет в студии ГТРК "Самара".
Последние комментарии
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !