Около ДКИТ в Тольятти построят "Макдональдс"

В Тольятти на участке рядом с Дворцом культуры искусства и творчества (ДКИТ) появится новый ресторан быстрого питания сети "Макдональдс", пишет "Самарское обозрение".
Участок принадлежит компании "МетЛомПром", бенефициара Акрон Холдинга" Павла Морозова.
Переговоры с "Макдональдсом" велись с 2017 года. В ноябре 2020 г. был заключен предварительный договор аренды, по условиям которого "Акрон Холдинг" построит здание ресторана и передаст его в аренду сети.
8 октября 2021 г. министерство строительства Самарской области выдало разрешение на стройку.
Общую сумму инвестиций "Акрон Холдинга" и "Макдональдса" в проект участники не раскрывают.
Сейчас у "Макдональдса" в Тольятти действует пять точек.
Напомним, в июне этого года на Питерском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор "Макдоналдс" в России Марк Карена заключили инвестиционное соглашение, по которому сеть построит на территории региона как минимум десять новых ресторанов, вложив около 1 млрд рублей.
Последние комментарии
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.