Около ДКИТ в Тольятти построят "Макдональдс"

В Тольятти на участке рядом с Дворцом культуры искусства и творчества (ДКИТ) появится новый ресторан быстрого питания сети "Макдональдс", пишет "Самарское обозрение".

Участок принадлежит компании "МетЛомПром", бенефициара Акрон Холдинга" Павла Морозова.

Переговоры с "Макдональдсом" велись с 2017 года. В ноябре 2020 г. был заключен предварительный договор аренды, по условиям которого "Акрон Холдинг" построит здание ресторана и передаст его в аренду сети.

8 октября 2021 г. министерство строительства Самарской области выдало разрешение на стройку.

Общую сумму инвестиций "Акрон Холдинга" и "Макдональдса" в проект участники не раскрывают.

Сейчас у "Макдональдса" в Тольятти действует пять точек.

Напомним, в июне этого года на Питерском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор "Макдоналдс" в России Марк Карена заключили инвестиционное соглашение, по которому сеть построит на территории региона как минимум десять новых ресторанов, вложив около 1 млрд рублей.