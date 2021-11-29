Самарцы просят переименовать ул. Дальнюю в честь Дениса Ковбы

На сайте change.org появилась петиция с просьбой переименовать ул. Дальнюю в Самаре в честь бывшего игрока "Крыльев Советов" Дениса Ковбы. Прошение адресовано губернатору Самарской области Дмитрию Азарову

"Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что Денис Юрьевич должен быть всегда связан с "Крыльями". Денис Ковба один из тех игроков, которые являются олицетворением ФК "Крылья Советов". И он заслуживает увековечивания своего имени в клубе/около клуба. Мы просим переименовать ул. Дальняя в районе стадиона "Самара Арена" в ул. Дениса Ковбы. При этом, мы обязуемся компенсировать все материальные расходы, которые предстоит понести в рамках переименования", — говорится в петиции.

Напомним, Денис Ковба играл за "Крылья Советов" в нулевых годах, покинул клуб в 2011 году. В начале ноября 2021 г. спортсмен попал в реанимацию с диагнозом Covid-19. 18 ноября, на 43-м году жизни он скончался.