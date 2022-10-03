В Самаре изменят маршруты общественного транспорта возле перекрестка ул. Полевой, Самарской и Ново-Садовой

Для подготовительных работ к возведению новой станции "Театральная" в Самаре необходимо освободить пространство от существующих инженерных коммуникаций — перенести ливневые канализации, водовод, кабельные линии и др., сообщили в мэрии города.
Такие задачи специалисты выполняют сейчас в районе улицы Галактионовской и прилегающих к ней двух скверов. А в ближайшее время к аналогичным работам метростроители приступят и на территории в границах перекрестка улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой. В связи с этим в данной локации ориентировочно с 8 октября движение транспорта будет временно ограничено.
С метростроителями согласован период в 39 дней, чтобы на перекрестке переустроить сразу все инженерные коммуникации. Такое решение было принято в конце прошлой недели в результате совещаний, включая выездные, с участием мэрии, профильных муниципальных предприятий, региональных министерств и ГИБДД.
"Разработана временная схема дорожного движения, в том числе для общественного транспорта. Перекресток насыщенный, здесь пролегают 8 маршрутов льготного и коммерческого пассажирского транспорта, на которых курсируют свыше сотни автобусов. Планируем, что в направлении "в город" автобусы, которые не смогут пересечь улицу Полевую, заранее будут поворачивать с улицы Ново-Садовой направо - на улицу Первомайскую и далее объезжать перекрытый участок по улице Молодогвардейской. Автобусы, которые поедут в направлении "из города", будут двигаться по ул. Самарской, затем сворачивать на ул. Чкалова, потом по ул. Ленинской выезжать на пр. Ленина и далее - на ул. Ново-Садовую", — пояснил заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.
Схема согласована с ГИБДД, предусматривает корректировки светофорных фаз, а также дополнительное светофорное регулирование на пересечении улиц Ново-Садовой и Невской (при движении в сторону центра города).
"Чтобы к концу текущей недели любой горожанин мог выработать для себя удобные пути объезда, и перекрытие не поставило никого в тупик в прямом и переносном смыслах, мы заблаговременно организуем оповещение. Также призываем отнестись к вынужденным мерам с пониманием, ведь столь масштабные строительные работы не обходятся без временного ограничения движения. Ранее оно потребовалось при строительстве развязок на проспекте Кирова/Московском шоссе, Московском шоссе/Ракитовском шоссе, улице Ново-Садовой/улице Советской Армии", — добавил Юрий Тапилин.
В районе перекрестка улиц Полевой/Самарской/Ново-Садовой и на других улицах, которые предлагаются в качестве объездных путей, на этой неделе смонтируют аншлаги, установят необходимые дорожные знаки.
Отдельно прорабатывается вопрос информирования жителей, пользующихся городским пассажирским транспортом. Актуальную информацию планируется доводить и посредством объявлений в салонах, и с помощью автоинформаторов.
Отметим, что после завершения строительства первой ветки и ввода в эксплуатацию новой станции "Театральная" интервал движения поездов сократится с 12-15 минут до 5-8 минут, и добраться с окраин Самары до центра города можно будет за 20-25 минут.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!