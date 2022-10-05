Проект "Карта жителя Самарской области" стал победителем народного голосования Х Всероссийского конкурса "ПРОФ-IT"

В рамках работы X Всероссийского конкурса "ПРОФ-IT" состоялось награждение лучших электронных сервисов, разработанных для получения государственных услуг по итогам народного голосования, которое проходило с 15 по 29 сентября. Победителями стали пять проектов, набравшие наибольшее количество голосов, из них 1 место - у проекта "Карта жителя Самарской области".

В этом году на право стать лучшими сервисами претендовали 84 проекта из 35 регионов. Каждый желающий мог выбрать три, по его мнению, полезных и актуальных сервиса. По итогам голосования за "Карту жителя Самарской области" было отдано больше всего голосов.

Регион доказал свое лидерство, не случайно заняв первое место в голосовании. Карта жителя - это в первую очередь проявление заботы и внимания к тем, кто проживает в Самарской области и пользуется современными технологиями.

Напомним, проект "Карта жителя Самарской области" (#картажителясо) реализуется по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

"Давайте объединим усилия на благо всех жителей региона и выпустим совместную, единую Самарскую социальную карту, организовав в дополнение к ней мобильное приложение, информирующее, где, когда, в каких сетях, какие скидки и преимущества есть. А нам, органам власти, это позволит информировать людей о тех мероприятиях, которые организуются на муниципальном, государственном уровне, чтобы через мобильное приложение, по этой карточке человек мог бесплатно попасть на концерт, выставку, спортивные соревнования, парад, какое-либо другое общественное мероприятие", - сказал глава региона в Послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона 3 февраля 2020 года.

Сегодня к проекту уже присоединилось более 35 тысяч жителей Самарской области. Из них 35% приходится на Самару, 25% - на Тольятти и около 40% - на остальные муниципалитеты. Сервис создан на базе карты "Мир". Держателям Карты жителя доступны проведение банковских операций, оплата проезда в общественном транспорте, использование государственных электронных сервисов, а также предъявление Карты жителя в качестве полиса ОМС. Карта жителя позволяет воспользоваться более чем 150 предложениями от партнеров проекта в рамках программы лояльности.

Карта жителя Самарской области - это уникальный проект не только по своим технологическим функциям, но это еще и социально ориентированный проект. Такого набора функциональных возможностей нет ни у одной другой карты жителя региона. Самарский проект действительно может заменить собой очень много сервисов. Технологически карта устроена так, что может объединять в себе множество услуг и потребностей клиента, а ее "привязка" к интернет-порталу делает возможности карты безграничными. Лично для меня очень удобно, что на одной карте и зарплата, и кэшбеки, и скидки, и полис ОМС… Знаю, что совсем скоро возможности карты станут еще шире, а значит пользы от нее будет больше", - отмечает руководитель АНО "ЭКиТ" (проект "ТехноДар") Сергей Денисов.

Оформить карту жителя Самарской области довольно просто. Вот как об этом рассказал молодежный министр социально-демографической и семейной политики Александр Волков.

"На портале card.samregion.ru я ввел свои данные - ФИО, номер телефона. Через 10 дней мне позвонили из банка ВТБ, сказали, что можно приходить в отделение, получить карту. Недавно с помощью карты смог получить скидку при покупке билетов в театр, сэкономил около 300 рублей. Число партнеров проекта постоянно увеличивается, вот недавно к программе присоединился наш местный бренд одежды Volga Mama. А еще при оплате счетов за газ на карту возвращается 10% кешбэка, это приятно. Я не жалею, что оформил карту: очень удобно пользоваться и получать дополнительные скидки", - объясняет Александр.