16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проект "Жены Героев" в течение месяца будет экспонироваться в Жигулевске В Тольятти выставили на продажу ТЦ за 1,4 млрд рублей Браконьеры Самарской области заплатят 5,1 млн руб. за причинение вреда охотничьим ресурсам В с. Большой Толкай введен карантин по АЧС Константин Пресняков: "В самарские военкоматы начали приходить первые списки ИТ-сотрудников для предоставления отсрочки"

Общество

В Тольятти выставили на продажу ТЦ за 1,4 млрд рублей

ТОЛЬЯТТИ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Торговый центр "Капитал" площадью 48,6 тыс. кв метров, расположенный на ул. Дзержинского, 21 в Автозаводском районе Тольятти, продают за 1,435 млрд рублей. Объявление опубликовало частное лицо, в профиле которого также размещена информация об аренде кафе и продаже еще одного торгового центра площадью 5,7 тыс. кв метров. Эти объекты также расположены в Автограде.

Фото: avito.ru

ТЦ, судя по описанию продавца, построен в 2008 году, а первых посетителей пустил в конце марта 2009 года. Это шестиэтажное здание с цоколем, которое сейчас "на 100% заполнено арендаторами".

"Общая площадь 48615 м², из них 44102 м² — аренда сдаваемой площади, 4511 м² выведены от уплаты налога на имущество (технические помещения), — отмечается в публикации. — К продаже предлагается 81,59% от общей площади, что составляет 35983 м² с возможностью проведения переговоров с собственниками оставшейся площади о продаже ТРК целиком".

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ТЦ входит в сферу влияния ОПГ "Неверовские".

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Логинова 12 октября 2022 15:21 В Самарскую область прибудут дети-сироты из Донецкой народной республики

Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:33 Самарской школе олимпийского резерва отказали в застройке берега Волги

Для бизнеса нет святого. Печалька.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:30 Прокуратура Самары не дала "Шарду" и "СЗ Ракита" согласовать застройку с урезанными парковками

Прокуратура начала работать!

Матрена Демина 11 сентября 2022 08:46 Жители домов, попадающих под снос из-за строительства метро в Самаре, пожаловались депутату

Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6