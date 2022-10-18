В Тольятти выставили на продажу ТЦ за 1,4 млрд рублей

Торговый центр "Капитал" площадью 48,6 тыс. кв метров, расположенный на ул. Дзержинского, 21 в Автозаводском районе Тольятти, продают за 1,435 млрд рублей. Объявление опубликовало частное лицо, в профиле которого также размещена информация об аренде кафе и продаже еще одного торгового центра площадью 5,7 тыс. кв метров. Эти объекты также расположены в Автограде.
ТЦ, судя по описанию продавца, построен в 2008 году, а первых посетителей пустил в конце марта 2009 года. Это шестиэтажное здание с цоколем, которое сейчас "на 100% заполнено арендаторами".
"Общая площадь 48615 м², из них 44102 м² — аренда сдаваемой площади, 4511 м² выведены от уплаты налога на имущество (технические помещения), — отмечается в публикации. — К продаже предлагается 81,59% от общей площади, что составляет 35983 м² с возможностью проведения переговоров с собственниками оставшейся площади о продаже ТРК целиком".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ТЦ входит в сферу влияния ОПГ "Неверовские".
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?