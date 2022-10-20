ГК "ЭкоВоз" дает старт VII областному конкурсу "Школьная экологическая мозаика"

В этом году тема конкурса: "Заповедный бал", а посвящается она 95-летию Жигулевского государственного заповедника имени И. И. Спрыгина.

Начинайте создавать костюмы с использованием природных и "вторичных" материалов, снимайте видеоролики о нем и присылайте на почту konkurs.ekomozayka@yandex.ru.

Участвовать может каждый житель области от 7 до 17 лет. Прием заявок — до 25 ноября.

Победители и участники также приглашаются на бал, где награждаются дипломами и подарками.

Более подробно о конкурсе вы можете узнать здесь vk.com/doc-98129560_647039545?hash=ZAtbCszBfl.