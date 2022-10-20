ГК "ЭкоВоз" дает старт VII областному конкурсу "Школьная экологическая мозаика"

В этом году тема конкурса: "Заповедный бал", а посвящается она 95-летию Жигулевского государственного заповедника имени И. И. Спрыгина.
Начинайте создавать костюмы с использованием природных и "вторичных" материалов, снимайте видеоролики о нем и присылайте на почту konkurs.ekomozayka@yandex.ru.
Участвовать может каждый житель области от 7 до 17 лет. Прием заявок — до 25 ноября.
Победители и участники также приглашаются на бал, где награждаются дипломами и подарками.
Более подробно о конкурсе вы можете узнать здесь vk.com/doc-98129560_647039545?hash=ZAtbCszBfl.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?