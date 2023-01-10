В Самаре подорожало посещение муниципальных бань

Мэрия Самары проиндексировала тарифы на помыв в общих отделениях бань муниципальных предприятий банно-прачечного хозяйства Самары на 2023 г.
Согласно постановлению, опубликованному на сайте горадминистрации, стоимость одного помыва продолжительностью 1,5 часа с 1 января 2023 г. составляет: 150 рублей для льготных категорий граждан и 300 рублей для всех остальных.
В декабре 2021 г. мэрия публиковала аналогичное постановление, в соответствии с которым стоимость помыва в 2022 г. составляла 130 и 260 рублей, соответственно.
К льготным категориям граждан, имеющим право на скидку, относятся: инвалиды 1 и 2 групп; ветераны Великой Отечественной войны; многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет; дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, воспитывающиеся в семьях под опекой (попечительством), их опекун (попечитель) и супруг (а) опекуна (попечителя); пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости. Кроме того, льготы имеют все пожилые люди: мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129