Иван Соловьев: "Александр Ефанов и Леонид Михельсон - люди, преданные Самаре и Самарской области"

Более 15 лет назад в Самарской области был создан Клуб почетных граждан региона. Основная цель его работы — сохранение и популяризация богатейшего опыта, накопленного нашими выдающимися земляками. Звания Почетный гражданин Самарской области удостаиваются за особые заслуги в общественной и государственной деятельности, вклад в развитие науки, культуры, производства, спорта, повышению известности и авторитета Самарской области в России и за рубежом. Один из членов Клуба Иван Соловьев отметил, что для общества Почетных граждан региона большая честь принять в свои ряды Александра Ефанова и Леонида Михельсона.

"Александр Алексеевич Ефанов для Самарской области сделал очень многое, это уважаемый человек. Благодаря ему сегодня на территории региона успешно работает Шестой кассационный суд в прекрасном здании, которое само является украшением Самары", — отметил Иван Соловьев, назвав главными качествами Александра Ефанова дисциплину, порядочность, аккуратность и преданность Самаре и Самарской губернии.

Говоря о Леониде Михельсоне, почетный гражданин Самарской области Иван Соловьев подчеркнул, что это человек уникальный, который на несколько лет смотрит вперед. Он принимал самое активное участие в модернизации всего трубопроводного комплекса, в газификации области. Воспитанный в семье людей трудолюбивых, неравнодушных к жизни региона, в котором они живут и работают, Леонид Викторович оказывает всемерную поддержку в развитии Новокуйбышевска и всей области в сферах культуры, спорта, инфраструктуры.

"Леонид Викторович сегодня столько вкладывает труда, заботы, чувствует ответственность за родной город Новокуйбышевск и всю Самарскую область и ее развитие, — акцентировал внимание Иван Соловьев. — На этих примерах будут воспитываться трудовые династии, люди труда, люди дела, люди, которые любят спорт, ценят культуру, историю Самарской области. Они займут достойное место в нашем Клубе почетных граждан".