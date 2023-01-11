Виктор Сойфер: "Леонид Михельсон - человек, достойный звания Почетный гражданин Самарской области"

Председатель Общественной палаты Самарской области, академик РАН Виктор Сойфер прокомментировал присвоение звания почетного гражданина Самарской области Леониду Михельсону.

"С Леонидом Викторовичем Михельсоном я познакомился 30 лет назад. Он тогда еще не был таким крупным узнаваемым бизнесменом. Работал в Новокуйбышевске, занимался так же, как и его отец, транспортировкой нефти, созданием трубопроводов", — вспоминает Виктор Сойфер, который сам также является почётным гражданином Самарской области.

Сегодня Леонид Михельсон является председателем правления российской газовой компании ПАО "Новатэк", председателем совета директоров и крупнейшим акционером ведущего российского нефтехимического холдинга "Сибур".

Говоря об успехах Леонида Михельсона в бизнесе, нельзя не сказать и о его общественной деятельности, отметил академик РАН.

"Леонид Викторович ни на один день не порывает связи с родным Новокуйбышевском, где очень им много сделано для развития детского спорта, творчества. Он создал благотворительный фонд "Виктория", который работает не только на территории Новокуйбышевска, Самарской области, он работает на территории всей России", — сказал Виктор Сойфер.

Председатель Общественной палаты Самарской области подчеркнул: бизнесмен делает многое для развития региона.

"Оказывает содействие культуре, театру, творческим школам. В этом смысле Леонид Викторович показывает пример сочетания успешного бизнесмена и человека, который участвует в общественной жизни. Очень достойный человек для того, чтобы стать Почетным гражданином Самарской области", — заключил академик.