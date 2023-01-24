Эксперты завершили оценку проектов, представленных на конкурс "Серебряный Лучник — Самара". Итоги премии в области развития общественных связей будут обнародованы на торжественной церемонии, которая по традиции состоится в студии ГТРК "Самара" 9 февраля.

В 2022 году на конкурс было представлено 45 работ в десяти номинациях. Самыми популярными стали номинации "Продвижение государственных и общественных программ", "Культурно-просветительские проекты" и "Лучший студенческий проект".

Для любого конкурса ключевой вопрос — объективность оценки. Проекты "Лучника" оцениваются по 100-балльной шкале с учетом шести различных критериев, что дает возможность объемно взглянуть на реализованную авторами идею. Каждый член жюри голосует онлайн, независимо от других экспертов. Таким образом исключается возможность влияния точки зрения коллег на персональную оценку. Проекты премии в этом году оценивали 19 экспертов из разных профессиональных сфер — это математически исключает влияние одного эксперта на общий результат.

"Объективность оценки — фундамент доверия и авторитетности любого соревновательного процесса. Технологическая платформа системы голосования имеет еще одну важную особенность: невозможно вмешаться извне и изменить результаты оценки экспертов", — объясняет Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", руководитель агентства коммуникаций "ПРАТОН".

Итоги голосования держатся в секрете до церемонии презентации и награждения лучших авторов и авторских коллективов. Она состоится в главной студии ГТРК "Самара" 9 февраля.

"Даже мы, члены жюри, пока не знаем, кто стал победителем. Интрига держится до самой церемонии. С уверенностью могу сказать, что в этом году самарский "Лучник" собрал много сильных и значимых проектов. Ждем ярких презентаций! Уже на текущем этапе мы отметили для себя ряд проектов, которым планируем предложить поддержку в рамках работы НСКВ", — поделилась впечатлениями от голосования Анастасия Беленкова, эксперт конкурса, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и Республике Башкирия.